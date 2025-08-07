AUZHAN KTL: скидки до 70% на обучение

16 августа в 9:00 утра в многоязычном лицее Auzhan пройдёт День открытых дверей.

Гостей ждёт насыщенная программа: встречи, презентации, розыгрыши и ценные призы. По словам руководства, это отличная возможность почувствовать атмосферу школы и получить ответы на важные вопросы.

Алибек Асылбеков, директор лицея Auzhan KTL: «Главным гостем станет известный бренд-амбассадор и медиаэксперт Оркен Кенжебек. Он поделится своими мыслями о воспитании, роли родителей в жизни ребёнка и школьных вопросах. Нас ждёт насыщенная и важная программа».

Посетители познакомятся с преподавательским составом, смогут задать интересующие вопросы, поучаствовать в дегустации школьного меню и интеллектуальных играх. Главный приз — семейное путешествие в Европу.

Алибек Асылбеков, директор лицея Auzhan KTL: «Среди участников будет проведена интеллектуальная игра. Победители получат абонементы в фитнес-клуб на один, три или шесть месяцев, а также скидки на оплату обучения — 30, 50 и 70 процентов».

Интеллектуальные игры, открытые дискуссии, новые знакомства и партнёрства — всё это в один день, в одном месте. Лицей Auzhan KTL — это современная школа, где сочетаются качественное образование и внимательное воспитание.

Лицензия №KZ92LAA00036569, выдана ТОО «ZangarBilim» Государственным учреждение «Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан» 29.08.2024 г.