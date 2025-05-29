В школе Auzhan KTL пройдёт встреча с писателем Санжаром Керимбаевым

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Администратор
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5 июня в 10:00 в школе Auzhan KTL пройдёт встреча с писателем и общественным деятелем Санжаром Керимбаевым.

Тема встречи — «Природа ребёнка».

Актуальный разговор для родителей, педагогов и всех, кто интересуется детским развитием.

В программе:
– Вдохновляющая беседа
– Сессия «вопрос–ответ»
– Живое обсуждение
– Фотосессия на память

Встреча будет полезна:
— Родителям
— Учителям
— Всем, кто неравнодушен к будущему детей

Вход свободный.

Адрес: ул. Мустафы Шокая, 11/19а, школа Auzhan KTL.
Контакт: +7 705 808 1616

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