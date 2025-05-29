В школе Auzhan KTL пройдёт встреча с писателем Санжаром Керимбаевым

5 июня в 10:00 в школе Auzhan KTL пройдёт встреча с писателем и общественным деятелем Санжаром Керимбаевым.

Тема встречи — «Природа ребёнка».

Актуальный разговор для родителей, педагогов и всех, кто интересуется детским развитием.

В программе:

– Вдохновляющая беседа

– Сессия «вопрос–ответ»

– Живое обсуждение

– Фотосессия на память

Встреча будет полезна:

— Родителям

— Учителям

— Всем, кто неравнодушен к будущему детей

Вход свободный.

Адрес: ул. Мустафы Шокая, 11/19а, школа Auzhan KTL.

Контакт: +7 705 808 1616