В школе Auzhan KTL пройдёт встреча с писателем Санжаром Керимбаевым

5 июня в 10:00 в школе Auzhan KTL пройдёт встреча с писателем и общественным деятелем Санжаром Керимбаевым.
Тема встречи — «Природа ребёнка».
Актуальный разговор для родителей, педагогов и всех, кто интересуется детским развитием.
В программе:
– Вдохновляющая беседа
– Сессия «вопрос–ответ»
– Живое обсуждение
– Фотосессия на память
Встреча будет полезна:
— Родителям
— Учителям
— Всем, кто неравнодушен к будущему детей
Вход свободный.
Адрес: ул. Мустафы Шокая, 11/19а, школа Auzhan KTL.
Контакт: +7 705 808 1616