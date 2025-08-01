Центр по борьбе с дезинформацией начал работу в Казахстане

При службе центральных коммуникаций при президенте РК начал работу центр по борьбе с дезинформацией.

Его цель — обеспечение граждан достоверной, проверенной информацией и формирование культуры ответственного медиапотребления.

Основные задачи центра:

– выявление и опровержение фейков;

– предоставление объективных данных по важным темам;

– просвещение общества в вопросах информационной безопасности.

Работа будет вестись в тесном взаимодействии с госорганами, экспертами, журналистами и гражданским обществом.

Центр будет регулярно публиковать обзоры фейков, примеры манипуляций и экспертные разъяснения по актуальным информационным поводам.

Официальные аккаунты в соцсетях помогут просто и доступно объяснять сложные инфопроцессы.