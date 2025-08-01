Центр по борьбе с дезинформацией начал работу в Казахстане

При службе центральных коммуникаций при президенте РК начал работу центр по борьбе с дезинформацией.
Его цель — обеспечение граждан достоверной, проверенной информацией и формирование культуры ответственного медиапотребления.
Основные задачи центра:
– выявление и опровержение фейков;
– предоставление объективных данных по важным темам;
– просвещение общества в вопросах информационной безопасности.
Работа будет вестись в тесном взаимодействии с госорганами, экспертами, журналистами и гражданским обществом.
Центр будет регулярно публиковать обзоры фейков, примеры манипуляций и экспертные разъяснения по актуальным информационным поводам.
Официальные аккаунты в соцсетях помогут просто и доступно объяснять сложные инфопроцессы.