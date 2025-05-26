За что могут наказать создателя дипфейка?

Число уголовных дел по дипфейкам растёт. Хотя в законодательстве пока нет отдельной статьи за их создание и распространение, виновных привлекают за распространение заведомо ложной информации или за предоставление услуг, направленных на противоправные цели.

По мнению киберэкспертов, дипфейки всё чаще становятся инструментом давления, шантажа или манипуляций ради личной выгоды.

Евгений Питолин, управляющий директор Datastar, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса Qaztech: «Пока против обычных граждан такого роста не было замечено, но, думаю, это дело времени. Качество растет колоссально, в аудио формате отличить почти невозможно. По видео требуется куда больше ресурсов чтобы это сделать. Я думаю, очень скоро появятся качественные дипфейки от которых надо будет спасаться сильнее».

Правозащитники отмечают: с распространением искусственного интеллекта, необходимо чётко обозначить в законе, что именно подпадает под понятие дипфейка и какая ответственность за это предусмотрена.

Евгений Яворский, адвокат: «Юридически нам надо сфокусировать что это такое, пока я этого не вижу. Распространение недостоверной информации часто применимая статья, блогеров поголовно привлекают по ней. Но все-таки надо разделить, что такое дипфейк, например человек умер, появился такой дипфейк, а он бизнесмен какой-нибудь и его акции могут упасть, как пример. Все что угодно».

Как отмечают эксперты, сам по себе искусственный интеллект и технологии синтеза видео не являются злом, вопрос в их применении. В Китае, например, вся информация, созданная ИИ, обязана быть промаркирована как искусственно сгенерированная.

Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности: «В США, например, два подхода: с точки зрения коммерческого ущерба и национальной безопасности создание фейков, пропаганда и введение в заблуждение граждан. Тут нужно баланс поддерживать, развивать эту технологию для создания полезных продуктов, но и перенимать опыт скорее всего по маркировке».

Многие страны уже внедрили механизмы регулирования фейков в интернете. В Сингапуре за намеренное распространение ложной информации, способной повлиять на общественное мнение или национальную безопасность, грозит до пяти лет тюрьмы. А в Германии действует «Закон о регулировании социальных сетей», который обязывает платформы удалять незаконный контент, включая дипфейки.