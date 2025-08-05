Центр при СЦК поможет гражданам ориентироваться в потоке фейков

В структуре Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан начал работу Центр по борьбе с дезинформацией. Его основная задача — выявление, анализ и оперативное опровержение ложной информации, распространяемой в медиапространстве.

Новая структура станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации. Среди основных задач Центра — выявление и опровержение недостоверных данных, предоставление обществу объективной и проверенной информации по значимым темам, а также развитие культуры ответственного потребления контента.

«В условиях информационного перенасыщения особенно важно отличать факты от намеренных искажений. Новый Центр станет инструментом навигации в потоке информации. Работа будет вестись в сотрудничестве с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами», — сообщает официальный Telegram-канала СЦК.

— Сейчас очень много стало мошенников, надо остерегаться. Лучше прислушиваться к специалистам.

— Я редко захожу в соцсети, но когда вижу подозрительные новости, часто читаю комментарии — они помогают понять, фейк это или правда,

— Надо чаще проверять источники информации. Мне вот недавно звонили — представлялись с номера 1414. Это было похоже на мошенничество. Такое случается часто, — считают граждане Казахстана.

Создание Центра — логичный шаг к формированию устойчивой информационной среды, основанной на фактах, ответственности и доверии.

«Центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, примеры манипуляций, а также давать экспертные разъяснения по резонансным темам. Запуск сопровождается размещением информации в соцсетях — просто, наглядно и доступно о сложных процессах».

В СЦК подчёркивают: Центр по борьбе с дезинформацией поможет выстроить доверительную коммуникацию между государством и обществом, особенно в условиях перенасыщенного инфопространства.