Информация о слежке за пользователями не соответствует действительности

Центр по борьбе с дезинформацией опроверг слухи о «тотальной слежке» за пользователями.

Центр по борьбе с дезинформацией фиксирует появление в социальных сетях публикаций с громкими заголовками о якобы «тотальной слежке» за пользователями соцсетей и мессенджеров со стороны агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

На самом деле правила по противодействию распространению запрещённого контента в интернете, предлагаемые агентством, касаются исключительно мониторинга открытых, общедоступных данных — публикаций и репостов, связанных с рекламой финансовых пирамид, продвижением онлайн-казино и незаконных лотерей.

«Никакой мониторинг личной переписки граждан этими правилами не предусмотрен», — подчеркнули в агентстве, отмечая, что этот момент неоднократно разъяснялся.

Таким образом, утверждения о «слежке» за личными сообщениями являются недостоверными и манипулятивными.

Центр по борьбе с дезинформацией призывает СМИ и авторов цифрового контента ответственно подходить к освещению подобных тем, избегать искажения фактов и уважать право граждан на достоверную информацию.