Цифровой тенге — новая форма национальной валюты Казахстана

От купюры к коду: Казахстан внедряет цифровой тенге. В Нацбанке рассказали, что к платформе уже подключены семь финансовых организаций, включая крупнейшие банки второго уровня, «Казпочту» и комитет казначейства Минфина.

В оборот уже выпущено 270 миллиардов цифровых тенге. Они могут быть использованы исключительно по целевому назначению.

«Средства в цифровых тенге, выделяемые на кредитование и субсидирование фермеров, можно использовать только на приобретение сельскохозяйственных животных и техники, они поступают конечным получателям только в случае перерегистрации права собственности в государственных базах данных. Тем самым исключаются риски нецелевого использования средств, снижаются коррупционные риски, а также упрощаются процедуры администрирования и мониторинга для государственных органов», — сообщает пре-служба Национального банка РК.

В ассоциации финансистов подчёркивают, что цифровой тенге пока рассматривается как пилотный проект, цель которого выявить его преимущества и недостатки.

Международный опыт, по словам экспертов, противоречив: в Китае внедрение цифровой валюты идёт уже более десяти лет и охватило масштабные сферы экономики, тогда как в США выпуск аналогичной валюты запрещён законом. При этом эксперты предупреждают о рисках при полномасштабном внедрении электронной валюты.

Константин Пак, директор сектора финансовых технологий и инноваций АФК: «Нужно понимать, что тогда центральным контролером всех банковских счетов становятся не банки второго уровня, а центральный банк. И он будет контролировать сколько денег у вас на счету и что с ними происходит. И второй риск, в случае полномасштабного внедрения будет вымываться депозитная база банков и будет меньше ресурсов для кредитования. Пока этого не наблюдается в связи с не полным внедрением».

Экономисты считают, что успех цифрового тенге во многом зависит от того, каким образом он будет выпускаться и обеспечиваться.

Марат Абдурахманов, экономист: «Правильная ситуация – это когда цифровой тенге имитирует непосредственно сам национальный банк на основании данных по производству товаров, услуг производственного сектора. И тогда инфляция потенциальная может быть равна не больше 0%. То есть поручение президента насчет стабильности цен будет исполнено на 100%».

Эксперты говорят, для успешного развития проекта необходимо сделать цифровой тенге более привлекательным. Главный вопрос в том, какие стимулы получит пользователь.

При этом эксперты воздерживаются от прогнозов, когда именно цифровой тенге может быть внедрён в Казахстане в полном объёме.