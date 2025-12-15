Тенге снова слабеет после краткого укрепления

Нацвалюта теряет позиции после краткого периода укрепления в начале месяца. Эксперты связывают это с разовыми крупными конвертациями. Дополнительное давление на тенге оказали внешние факторы.

Эксперты отмечают, что укрепление тенге до отметки в 500 было временным эффектом. На рынок вышли крупные разовые объёмы конвертаций, как со стороны нерезидентов, так и отдельных внутренних участников. Когда психологический порог в 500 был достигнут, спрос резко активизировался и буквально вытолкнул курс обратно вверх.

«500 это было переукрепление, очевидно, и сейчас он возвращается вот в то значение, которое будет более-менее сбалансированным с точки спроса и предложения. Потому что как только тенге опустился до 500, спрос резко восстановился и толкнул его обратно. И здесь что происходит, у нас к концу года всегда активизируется импорт и оплаты, потому что если ты в течение года имел какие-то обязательства, тебе их нужно погасить до конца года, тебе сейчас нужна инвалюта, ты ее покупаешь», — говорит Рамазан Досов, главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана.

На динамику курса повлияли и внешние факторы. За неделю российский рубль ослаб на 5% к доллару, тенге повторил тенденцию. Дополнительное давление создало снижение мировых цен на нефть.

«Последние статистические данные показывают, что в Соединенных Штатах растут товарные запасы, то есть идет затоваривание именно нефтепродуктами. Негативный фактор низкая стоимость нефти. Второй момент, возможно, повлияло сейчас на КТК транспортировка нефти временно приостановилась в связи с атаками беспилотников», — говорит Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

По оценкам экспертов, диапазон 520+ это уровень относительного равновесия спроса и предложения. Если не произойдёт «чёрных лебедей», значительных скачков курса до конца года не ожидается. Но в следующем году ситуация может измениться: трансферты из нацфонда на рынок сократят почти вдвое, что означает меньший приток долларов и новые условия для валютной динамики.