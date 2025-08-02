Гражданский сектор в действии!

18 июля 2025 года в Шымкенте во дворце Qyzgaldaq собрались представители гражданского общества, где состоялась масштабная региональная встреча «Устойчивое развитие Шымкента: роль институтов гражданского общества».

Мероприятие было организовано в рамках подготовки к XII Гражданскому форуму Казахстана.

Основные цели встречи – развитие партнерства между гражданским обществом и государственным сектором, укрепление взаимосвязей и поддержка общественных инициатив. Мероприятие было реализовано управлением внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента в рамках государственного социального заказа.

Подобные региональные встречи проводятся раз в два года, по сути, это основа для определения не только текущего состояния гражданского сектора, но и будущих направлений его развития.

Участниками форума стали активные члены НПО, представители госорганов, международных организаций, предпринимательских структур, СМИ. Они обсудили влияние гражданского сектора на устойчивое развитие города, эффективность деятельности НПО и активное участие граждан в общественной жизни.

Прошло несколько панельных заседаний. Темами обсуждения стали социальное партнерство, прозрачность госсоцзаказа, потенциал молодежных ресурсных центров, процессы цифровизации и механизмы общественного контроля. Прошли открытые дискуссии, презентации успешных проектов и фотовыставка «Жизнь НПО – мгновение в кадре».

РАБАТ попросил поделиться мнением о прошедшем форуме общественного эксперта Марата Тулебаева.

Слово – Марату Турсынбаевичу: «У нас прошел отличный форум! Были представители всех регионов страны. Форум ГА Шымкента проходил фактически три дня. Многие делегации из других регионов приехали заранее для обмена опытом. Причем были не только представители НПО и региональных ГА, но и госслужащие из управлений внутренней политики, районных отделов внутренней политики.

Акимат ЗКО прислал в Шымкент делегацию из девяти человек!

Однако удручает незаинтересованность властей нашего мегаполиса. Не было ни акима, ни курирующего замакима, ни руководителя управления внутренней политики города. Это вызвало резкое недовольство у руководителя Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиевой.

Представители УВП Шымкента извинились, но негативное впечатление осталось. Это было явное неуважение к представителям гражданского общества страны.

Однако чувствовалась хорошая организация форума со стороны руководства ГА Шымкента: это Жумагали Билисбеков, Юсуп Арзыханов и руководитель Гражданского ресурсного центра Сара Имбарова.

Кстати, почти не было видно и представителей правоохранительных органов города. В их адрес, как и в адрес некоторых исправительных органов, была критика из-за многочисленных отписок на обращения НПО. Особенно по обращениям антикоррупционного характера.

Радовало активное участие представителей молодежных НПО. Есть у нас креативная молодежь! Это радует. Вот кому нужна поддержка госорганов и бизнес-сообщества!

В то же время была жесткая критика в адрес молодежных ресурсных центров (МРЦ), которые в нарушение законодательства РК о госсоцзаказе организуют конкурсы по многим лотам, которые неактуальны для молодежи города. Ведь МРЦ не являются госорганами и поэтому не имеют права быть заказчиками по общественным проектам в рамках госсоцзаказа.

Об этом говорил в своем докладе член Общественного совета города Шымкента Кайрат Алиханович Битасов (председатель РОО «Общественный контроль. Во благо народа». Его поддержали и другие участники форума.

Были представители Министерства культуры и информации РК.

В панельных секциях (одна из них была посвящена реализации целей устойчивого развития в разрезе Шымкента) было много выступлений по различным социальным вопросам в части поддержания детей с особенностями развития (СПИД, аутизм и т.д.). Ведь число таких детей растет, есть уже и подростки с особенностями развития.

В целом впечатление от форума ГА Шымкента позитивное, потому что наше гражданское общество вполне зрелое, хотя мы отстаем от Алматы.

Гражданскому обществу мегаполиса должны соответствовать партнеры в лице исполнительной, представительной власти и бизнес-сообщества.

Представители УВП города обещали в нынешнем году сдать в эксплуатацию здание для НПО и провести в сентябре встречу руководителей городских исполнительных органов с представителями ГА Шымкента и НПО города.

Во многих выступлениях говорилось о необходимости принятия нового закона РК об НПО, хотя его проект, подготовленный Министерством культуры РК, К.А. Битасов назвал «шикi» (сырым).

В кулуарах представители ГА Жамбылской, Алматинской областей и ряда других регионов критиковали составы общественных советов в своих регионах. Мол, в них нет представителей НПО, а только бывшие акимы районов и городов, депутаты соответствующих маслихатов».

Форум завершился, его организаторы отметили важность гражданской активности и служения обществу в интересах общего дела.

Убеждены, что итоги форума обязательно пойдут на благо развития Шымкента.