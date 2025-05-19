Гражданский альянс: партнерство, а не инструмент давления

В последнее время в соцсетях участились предложения к Гражданскому альянсу города Шымкента оценить деятельность чиновников и госструктур. Некоторые из этих обращений носят эмоциональный характер и могут восприниматься как попытки использовать альянс в качестве инструмента давления на госорганы.

Важно понимать, что Гражданский альянс – это независимое объединение юридических лиц, целями которого являются развитие гражданского общества, содействие диалогу между НПО, государством и обществом. Альянс не является контролирующим органом, он не уполномочен проводить официальные оценки деятельности госструктур.

Возможно, одна из программ альянса – «Общественный контроль» – воспринимается блогерами как инструмент давления. Призывая альянс проводить оценку деятельности тех или иных лиц и структур, возможно, делается попытка внести некий раздор в ситуацию, когда к альянсу и без того относятся с осторожностью. А относятся осторожно, потому что с мониторинговой группой невозможно «разрулить» и договориться. Мониторинговая группа придерживается своего кредо: «Делайте все с мыслями о народе, бюджет ведь народный, и все должно быть в рамках закона».

Известно, что альянс с 2021 года занимается разработкой механизмов и подходов в проведении общественного контроля. Сейчас накоплен большой методологический и инструментальный опыт, который позволил программу «Общественный

контроль» вывести в отдельное специальное НПО «Казахстанский институт общественного контроля» (КИОК). Эта организация с нынешнего года вошла в национальную коалицию «Гражданский контроль» и активно делится своим опытом, наработками и кейсами. Тренеры КИОК сертифицированы и вовлечены в обучающий процесс.

В данное время КИОК реализует проект «Мониторинг государственных программ развития регионов силами гражданского сектора». Об этом расскажем отдельно. В структуре КИОК создан консультативный совет, который определяет стратегию работы в продвижении общественного контроля в широкие массы.

Напомню, как наши первые «полевые выезды» в 2023 году были встречены агрессивным, я бы сказал, активным прессингом, который организовало руководство НПП «Атамекен». Оно провело акт устрашения в виде приглашения членов мониторинговой группы на их площадку для дачи объяснений своим действиям. Здесь надо отдать должное серьезности действиям НПП «Атамекен».

А какие структуры тогда были подтянуты, чтобы альянсу указать его место в гражданском секторе? Кроме прокуратуры и Антикора, специально приехал из столицы президент Ассоциации поставщиков общественного питания, которая яро взялась защищать предпринимателей-поставщиков ТРУ для школ города, а также были привлечены знаменитые в нашем регионе журналисты. Жаль, что у НПО нет такого защитника.

Гражданский альянс Казахстана, инициировавший в 2021 году проект республиканского значения, занял позицию тихого наблюдателя. Здесь надо отдать должное профессионализму редакций и журналистам газет «РАБАТ» и «Южный Казахстан». Только эти два издания не стали слепо идти на поводу дезинформации о нашей деятельности, а профессионально занимались своей работой по анализу создавшейся ситуации. Остальные только «масло в огонь подливали». Благо, что соответствующие структуры тогда разобрались и не нашли в наших действиях ничего противозаконного. Их и быть не могло, поскольку мы идем строго в рамках нормативно-правовых документов. И начинаем прежде всего с себя.

Знаменательным событием осенью 2023 года стало отсутствие на брифинге членов Общественного совета города. Это тоже показатель непринятия факта, что НПО может заниматься общественным контролем. Странно было тогда слышать от председателя Общественного совета, что никто, кроме Общественного совета, не может проводить общественный контроль. Он забыл или не знал, что в Конституции РК есть статья, позволяющая гражданину принимать участие в управлении делами государства.

Работа мониторинговой группы завершилась в ноябре 2023 года. Были выявлены факты грубейших нарушений процедур госзакупок в системе образования. По прошествии достаточного долгого времени можно констатировать факт, что из-за отсутствия должного контроля со стороны общественности, а также попустительства органов внутреннего госаудита мы тогда наблюдали разгильдяйство и злоупотребления на всех уровнях – от заказчика до поставщика. А фактически пострадали мы с вами и наши дети!

Тогда нам говорили: «Альянс не должен заниматься общественным контролем. Это же не карательная организация», что «Альянс вносит раздор в НПО-секторе», а «внутри Альянса есть персоны, которые манипулируют всей работой». Были звонки от известных и влиятельных лиц города, не будем скрывать, даже от личностей, известных на уровне республики. И вот что странно: зачем этим людям вторгаться в процесс, который запущен с легкой руки нашего Президента (подписание Закона «Об общественном контроле» в октябре 2023 года).

В мониторинговой группе у нас преимущественно молодые люди в возрасте

30 лет. Разве они оставят свою работу только потому, что кому-то не нравится, что задеты чьи-то интересы, что их будут бесконечно приглашать на специальные беседы. Нет, не оставят!

Мы не будем разрушать чьи-то мифы и страхи, а также доказывать выгоду и пользу популяризации общественного контроля. На это нет времени, да и жалко ресурсов. Время само покажет, уже показывает и приводит факты.

Посмотрите, что происходит на портале госзакупок? Уже нет прежнего разбега и раздолья, хотя есть еще масса нарушений. Но и они скоро уйдут в историю, как ушли такие вещи, как закуп из одного источника в нарушение процедур и правил, как то, что поставщики-картельщики, коллеги наши НПО, не перечисляли налоги из фонда заработной платы, как не перечисляли в бюджет НДС из средств, которые брали из бюджета. Можно сказать, что за первый квартал 2025 года есть реальные подвижки.

К слову о первом квартале текущего года. Журналист газеты «Оңтүстік Қазақстан» на брифинге 30 апреля 2025 года задал странный вопрос акимату по поводу взаимодействия с альянсом, его членами и партиями. Странный вопрос от журналиста, который не пишет про НПО-сектор. Понятно, что в коридорах акимата происходят важные движения и перестановки. Каждый старается продвинуть себя путем наведения тени на коллегу. Привлекают друзей-блогеров и бывших госслужащих. А они на своих соцстраницах пытаются навязать мнение общественности о том, что управление внутренней политики и по делам молодежи не может наладить конструктивное партнерство и взаимодействие. И что интересно, теперь они призывают альянс проводить оценку их деятельности. И неслучайно, что в соцсетях активно муссируют эту тему.

В этой связи хотим отметить, что не только альянс или любая неправительственная организация имеют право и возможность самостоятельно инициировать общественные обсуждения, проводить мониторинг и высказывать свою позицию по вопросам, представляющим общественный интерес, но и любой гражданин сам может это проводить, коим являются журналисты, блогеры и гражданские активисты.

Гражданский альянс призывает всех заинтересованных лиц к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Только совместными усилиями можно добиться положительных изменений в обществе.

Гражданский альянс – это партнерство, а не инструмент давления.

Жумагали Билисбеков,

президент Гражданского альянса города Шымкента