Время собирать камни

Как мы выстраивали честный общественный контроль и чему научились на этом пути?

От замысла к действию

В 2023 году в апреле мы начали. Не с громких акций и не в соцсетях, а с честной работы. Провели подготовительную работу и запустили общественный контроль в нескольких направлениях.

Первая группа работала в системе образования. Мониторинг с посещением она провела в 14 школах. Проверяла целесообразность закупок предметных кабинетов, оснащение кабинетов НВП, безопасность и качество школьного питания. Состав группы был сильным, каждый эксперт в своей сфере.

Жаннета Канаевна Жазыкбаева, тогда уполномоченный по правам детей, так называемый детский омбудсмен по г. Шымкенту, признанный специалист и эксперт по питанию, оснащению кабинетов дефектолого-логопедической и психологической помощи детям. Юсуп Арзыханов – эксперт по госзакупкам, Марат Тулебаев – ветеран госслужбы, Райхан Ануарбековна Шаймерденова – ветеран журналистики, Талгат Болатбекович Кенжебаев – полковник запаса ВС, руководитель военно-патриотического центра, а я координировала работу по соблюдению этики поведения как с нашей стороны, так и со стороны администрации школ. Наш руководитель и идейный вдохновитель – Жумагали Даулетбекович Билисбеков.

Вторая группа работала по мониторингу государственного социального заказа, который проводит ГУ «УВП и по делам молодежи». Впоследствии группа включилась в мониторинг закупок, проводимых управлением культуры, развития языков и архивов г. Шымкента.

Мы просто начали задавать вопросы, а паника началась не у нас. В первом мониторинге с посещением школ города за три недели работы мы видели и слышали многое и разное.

Огромная благодарность Зауреш Кабылбековне Баталовой, руководителю РОО «Фонд развития парламентаризма в Казахстане», которая поддержала нашу работу и назвала ее пилотным проектом, который следует масштабировать по всей стране.

Благодарны мы и журналистам, которые были с нами и верили нам. Это РАБАТ, «Южный Казахстан», «Элитар».

Куда большая часть журналистов вместе и при поддержке НПП «Атамекен» стали вместе с заинтересованными лицами обливать нас и нашу работу грязью. Со всех сторон кричали: «Караул, Гражданский альянс Шымкента не дает спокойно работать бизнесу. А это было одно ИП, которое умудрялось оказывать услуги питания в большей части школ на крупные, я бы сказала, крупнейшие суммы, и при таком качестве питания, нарушая все что можно. Кричали: «Караул, эти мониторщики посягают на безопасность детей!» А мы имели право и основание посещать школы. Мы подготовили все необходимые документы. Потом прокуратура города все проверила, изучила и дала свою оценку законности наших действий.

А тогдашний председатель Общественного совета нам говорил, что мы не имеем права проводить общественный контроль. Что это только их прерогатива. Мы не стали с ним вступать в перепалку, поскольку товарищ не был осведомлен о правах граждан или просто испугался быть с нами, поддерживать нас. Поэтому он и весь состав Общественного совета города не принял нашего приглашения быть на нашем брифинге, где мы открыто рассказали о своей работе и были готовы открыто ответить на все вопросы. Но мы и не нуждались в поддержке. Знаний, воли и сил у нас предостаточно.

В конце концов у нас были потери. Но они не сломали веру в нашу работу, в принцип «закон и порядок», как сейчас везде пишут на зданиях правоохранительных органов.

Жаннета Канаевна была тихо заменена на другого, более спокойного уполномоченного.

Один участник нашей группы вовсе переехал в Астану. Но это небольшая потеря, просто сбежал и все. У него были свои планы по общественному контролю.

У руководителя группы, скорее всего, тоже были потери, но мы о них не узнаем. Он не любит рассказывать, а стойко выдерживает наезды и на свой бизнес, и на другие сферы деятельности.

Тогда однозначно некоторые лица из Гражданского альянса Казахстана и наши местные НПО пытались облить нас грязью, настроив всех и вся против нас. Чем больше нас пытались облить, тем ярче становилась суть. Когда на нас лили грязь, мы копали все глубже и находили конкретные факты. Приходили и просили не заниматься общественным контролем. Как хорошо, когда ты не зависишь ни от кого и смело можешь сказать: «Я выслушал твою позицию, она сильно отличается от моей. Мы не договоримся».

Отчет по 14 школам был направлен в управление образования в 2023 году. Закон обязывает дать ответ в течение 10 дней. Прошло даже больше. Ответа нет до сих пор. Вместо этого на нас давили, вызывали «на разговор», поступали звонки «сверху», вычеркивали из списка награждаемых (нам вообще эти регалии не интересны априори), а представители Гражданского альянса Казахстана обвиняли нас в провокации конфликтов. В общем, контроль всем стал неудобен.

После волны давления появились и другие. Те, кто называл себя общественниками, но приходил не с фактами, а с прайсом. Контроль стал инструментом шантажа. Мы увидели, как легко дело превращается в «бизнес».

Недавняя информация о задержании бывшего члена Общественного совета, награжденного всеми наградами, которые выдавались в праздники, подтверждает, что нечистые на руку лица превращают все в бизнес, а хуже всего – дискредитируют общественный контроль в глазах общественности. Но мы не про это.

Почему мы не отступили? Потому что дети – это не цифры, а бюджет – это не абстракция, а будущие парты, лаборатории и завтраки. Потому что контроль – это не вражда, а часть демократии.

Что дальше? Будем строить с чистого листа. Нам важны не скандалы, а системность.

Мы предлагаем:

* сделать общественный контроль понятным, прозрачным и защищенным;

* обучать, а не выгонять инициативных граждан и родителей;

* отсеивать манипуляторов, а поддерживать честных людей.

Мы не ждем благодарности. Хотя были приятно удивлены и обрадованы, когда нашу работу отметили премией «НПО 2024» от Министерства культуры и информации РК. На эти средства мы возместили расходы членов мониторинговой группы, которые вложили личные деньги.

Кстати, нам и двум нашим коллегам из НПО города так и не вручили дипломы о премии. Они все еще пылятся в кабинетах УВП и по делам молодежи или же их «нечаянно потеряли». Мы ждем, когда же нам отдадут эти дипломы, чтобы ответы приходили по закону и никто не боялся задавать вопросов. Кто боится контроля, тот явно что-то прячет под столом закупок. Контроль граждан – это не угроза власти, а ее взросление.

Сейчас мы ожидаем активных действий от нового состава Общественного контроля. Пока там только наш коллега Кайрат Битасов осуществляет активную работу, как и прописано в Законе «Об Общественных советах». Остальные граждане сидят, их совсем не слышно.

А напоследок – немного о смене парадигмы: некогда, да и сейчас периодически, когда мы кого-нибудь злим своей работой, ярый критик нашей работы по общественному контролю, представитель Гражданского альянса Казахстана сегодня сам просвещает народ, проводит тренинги и рассказывает, как все должно быть.

Забавно, ведь за ним не числится ни одного реального примера участия в формах общественного контроля. Видимо, парадигма изменилась: теперь, чтобы учить, не обязательно иметь опыт или добросовестно делать свое дело.

Интересно, что теперь республиканские СМИ и телеканалы выходят на нас с просьбами дать интервью и снять сюжеты о нашей работе. Похоже, что общественный контроль все же стал цениться.

Сара Имбарова,

руководитель Гражданского ресурсного центра г. Шымкента