В Шымкенте проходит Гражданский форум

18 июля 2025 года в Шымкенте состоится IV Гражданский форум – ключевое событие для представителей неправительственного сектора, органов власти, бизнеса и международных партнеров.

Мероприятие проходит в рамках государственного социального заказа управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента.

Тема форума – «Устойчивое развитие города Шымкента: роль институтов гражданского общества» – выбрана неслучайно. В фокусе внимания – поиск эффективных механизмов партнерства, совершенствование нормативной базы, участие НПО в реализации государственной политики и развитии городского сообщества.

В течение года аналогичные форумы проходят во всех регионах Казахстана, при этом каждая площадка отражает уникальную повестку, актуальную для конкретного региона. Это подчеркивает стратегический подход государства к развитию гражданского общества как системы, основанной на учете региональной специфики.

Проведение Гражданского форума – это уникальная возможность, которая предоставляется городу раз в два года. Поэтому условием его плодотворности становится активная предварительная работа: вовлеченность НПО, подготовка предложений, настрой на открытый диалог и ориентация на результат.

Подготовка к IV Гражданскому форуму в Шымкенте стартовала с адаптированного формата двухдневного семинара-тренинга с тимбилдингом «Институциональное развитие и репутационная устойчивость НПО». Это стало не только платформой для повышения компетенций, но и важным шагом к формированию командного духа, укреплению горизонтальных связей и осознанию общей ответственности за устойчивое развитие города. Высокая вовлеченность шымкентских НПО в процесс подготовки подтверждает зрелость и активную позицию гражданского сектора региона.

Программа форума включает панельные сессии, тематические лаборатории, презентации решений и неформальные обсуждения. Особый акцент – на концепции развития гражданского общества, а также на вопросах государственного социального заказа, новых критериях участия НПО и роли граждан в общественном контроле.

Форум – это не просто мероприятие, а пространство для сближения идей и формирования коллективного понимания пути, по которому должен развиваться Шымкент как современный, инклюзивный и устойчивый город.

Место проведения форума: город Шымкент, мкр. «Шымсити», улица Алатау батыра, 101/1, Qyzgaldaq saraiy.