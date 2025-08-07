Когда ИИ и врачи работают вместе: опыт Шымкента

Ещё несколько недель назад Фарогат Окилова была один на один со своей бедой. 62-летней женщине из Таджикистана диагностировали опухоль мозга.

Сильные головные боли, головокружение и носовые кровотечения довели её до бессознательного состояния. В родной стране ей отказали в операции. Но она не сдалась — и приехала на лечение в Шымкент. Местные врач провели 8-часовую операцию и опухоль удалили. Сейчас пациентка идёт на поправку.

Фарогат Окилова, пациентка из Таджикистана: «Узнала об этой больнице от знакомых — их здесь уже оперировали. Меня привезли, провели полное обследование и согласились на операцию. Сейчас чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Спасибо врачам за профессионализм и заботу».

Медики Шымкента не сидят на месте, в больницах внедряют технологии искусственного интеллекта. По словам специалистов, это повышает точность диагностики и позволяет оказывать помощь пациентам быстрее. Медицинский персонал проходит обучение и уже применяет новые цифровые решения в ежедневной практике.

В больнице на помощь к врачам идут даже роботы. К примеру, интеллектуальный робот помогает точно определить размер опухоли и формирует чёткий алгоритм её удаления. Также планируется внедрение ПАКС-системы, которая обеспечит быструю передачу медицинских изображений это ускорит диагностику.

Бакытжан Позилов, главный врач многопрофильной больницы №2 г. Шымкента: «Если раньше врач и пациент не могли сразу увидеть патологию, то теперь искусственный интеллект мгновенно определяет, идет ли речь об ишемии или кровоизлиянии. Также в планах — внедрение ИИ в аппараты УЗИ и ФГДС».

Сегодня в Шымкенте высокотехнологичные и дорогостоящие операции застрахованным гражданам проводят бесплатно — в рамках системы ОСМС. Для иностранных пациентов такие вмешательства обходятся в десятки миллионов тенге. Местные жители отмечают, что уровень городской медицины заметно улучшился.

Благодаря мастерству наших хирургов и передовым технологиям, Шымкент уверенно укрепляет статус медицинского центра международного уровня. Здесь спасают жизни, возвращают надежду и доказывают, что казахстанская медицина – это качество, доверие и профессионализм. Шымкент лечит не только тело, но и дарит веру в будущее.