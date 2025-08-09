Остеосаркома 4 стадии: мать-одиночка обвиняет врачей в халатности

В Туркестанской области мать-одиночка обвиняет врачей в халатности, которая, по её словам, привела к тяжёлому состоянию её 14-летнего сына.

Подростку поставили диагноз — остеосаркома Юинга четвёртой стадии с метастазами. Женщина утверждает, что врачи долгое время не назначали необходимых обследований, ограничиваясь обезболивающими, и теперь она требует справедливого расследования.

Камрану Исламову 14 лет. У подростка диагностирована остеосаркома, злокачественная опухоль костей. Мать мальчика обвиняет врачей в вопиющей халатности. По словам Гульнары Ханалиевой, первые тревожные симптомы у Камрана появились ещё в январе этого года.

«Пошел в больницу, у него были жалобы на ноги, наши врачи ему дали только обезболивающие — мазь и Кеторол таблетки. Он ходил с таблетками и мазью. Но потом у них в школе инцидент случился. Один мальчик, видимо, его пнул в ногу. Сын домой пришел, у него ноги не перестали болеть он пошел в больницу. Первый врач даже не соизволил спуститься с кресла посмотреть ногу, не отправил на рентген и просто обезболивающее пописал», — рассказывает Гульнара Ханалиева, мама Камрана.

Со временем на ногах появились отёки и синяки, болезнь прогрессировала. Всё это время женщина работала по контракту в России, но, узнав о серьёзности ситуации, вернулась домой и начала обращаться во все инстанции. На момент постановки диагноза рак достиг четвёртой степени с метастазами в головной и костный мозг. Камран прошёл два курса химиотерапии, впереди длительное лечение. Но врачи, в том числе зарубежные, не дают никаких гарантий.

Гульнара Ханалиева, мама Камрана: «Я не поверила этим врачам, почему 4 месяца он болеет и нет никаких изменений, потом я отвезла его в Рощу на платный. Там сделали КТ, и на КТ выявили остеосаркому. Хочу врачей наказать за халатность, хочу, чтобы они помогли мне на ноги поставить моего сына, никто гарантии не дает что он будет жить, никакой врач, никакой».

В управлении здравоохранения Туркестанской области на наш запрос ответили, что в январе у ребёнка не было специфической клинической картины, характерной исключительно для онкологических заболеваний. Первые обращения сопровождались жалобами общего характера, которые могли указывать на разные болезни. По информации ведомства, врачи действовали согласно стандартам и проводили необходимые диагностические процедуры.

«Ввиду атипичного течения заболевания и отсутствия ярко выраженной симптоматики, диагноз был установлен лишь на более позднем этапе — после дополнительной диагностики в условиях специализированного медицинского учреждения. Через портал е-Өтініш поступило обращение по поводу некачественного оказания медицинской помощи ее сыну. Для проведения служебного расследования приказом и.о. руководителя «Сайрамской центральной районной больницы» создана комиссия. По итогам проведенной проверки будет дан ответ заявительнице в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан», — заявили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Сейчас Гульнара отчаянно борется за жизнь своего сына. Она требует провести честное расследование, чтобы виновные в возможной халатности понесли наказание, а другие семьи никогда не столкнулись с подобной болью и безразличием. Каждый день для них — это борьба за время, за лечение и за надежду на то, что Камран сможет снова встать на ноги и жить полноценной жизнью.