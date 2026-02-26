Пациентам с онкологией доступно бесплатное лечение по мировым стандартам

Своевременно выявленный рак — залог успешного лечения, не устают повторять онкохирурги. Именно такой случай произошёл с 59-летней жительницей Туркестанской области.

Во время скринингового обследования у неё диагностировали рак пищевода на ранней стадии. В рамках мастер-класса под руководством алматинских специалистов пациентке проводят сложную гибридную двухэтапную операцию с применением современных высокотехнологичных методов хирургии.

Ержан Кенесбаев, врач-онкохирург Национального госпиталя Медицинского центра УДП РК г. Алматы:

«В основном начальные стадии онкологических заболеваний хорошо поддаются малоинвазивным операциям. У таких методов есть свои преимущества: малая травматичность, низкий риск инфицирования и хороший косметический эффект — эстетически результат будет выглядеть аккуратно. Лапароскопические операции могут выполняться даже на более поздних стадиях заболевания».

Несмотря на развитие медицинской инфраструктуры в Казахстане, многие граждане по-прежнему выбирают лечение онкологии за рубежом. Однако специалисты напоминают, что протоколы лечения внутри страны соответствуют международным стандартам и лечение проводится за счет государства.

Рахим Абдурасулов, врач-онкохирург, руководитель онкологического центра Областной клинической больницы Туркестанской области:

«Когда пациенту ставят диагноз рак, у многих возникает страх и агрессия. Поэтому многие пациенты, не доверяя казахстанским специалистам, выезжают за рубеж и за большие деньги проходят обследования и лечение, которое у нас доступно бесплатно. Наше лечение проходит по мировым стандартам, и у нас все препараты предоставляются бесплатно».

С января 2026 года онкоскрининги входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Это значит, что обследование могут пройти все, кто подпадает под возрастные и медицинские критерии, без необходимости иметь статус в системе ОСМС.