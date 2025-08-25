Пенсия с пользой и удовольствием

В Кентау создают условия для того, чтобы пожилые люди могли интересно и с пользой проводить своё свободное время. Для пенсионеров, которые посещают центр активного долголетия, организуются различные мероприятия, а также предоставляются путёвки в санатории.

Жительница Кентау Светлана Ташбекова в свои 65 ведет активный образ жизни. Женщина вот уже три года посещает центр активного долголетия. 24 года Светлана проработала на заводе, ещё 6 лет воспитателем в детском саду. Всю жизнь посвятив труду, сегодня она не оставляет любимое дело — продолжает проводить дополнительные занятия для детей. А свободное время проводит с пользой.

Светлана Ташбекова, жительница г. Кентау: «Как открылся центр долголетия, с 2022 года я посещаю его. Я много чему научилась, мы приходим на зарядку, гимнастику, играем в теннис. Очень хороший центр, мы приходим и уходим с хорошим настроением».

У Светланы трое детей и восемь внуков. Женщина отмечает: каждый день проведенный в центре дарит радость и удовольствие. Здесь пенсионеры находят интересные для себя занятия и увлечения, благодаря чему у них появляется круг общения и новые друзья.

Светлана Ташбекова, жительница г. Кентау: «Здесь можно найти друзей, у меня стало больше подруг, мы здесь знакомимся, делимся опытом. Я рада что существует этот центр».

Пенсионеров также отправляют на отдых в санатории. Количество желающих получить путевку в Кентау уже около 3 тысяч. В этом году планируется отправить на отдых 400 пожилых граждан. На сегодняшний день 200 из них уже направлены в дома отдыха «Мейір» и «Ардагер», а часть продолжает получать услуги в центре активного долголетия.

Гульнара Адыршаева, заместитель директора центра социального обслуживания: «Цель открытия центра пропаганда здорового образа жизни среди людей пенсионного возраста, для этого созданы все условия. Есть кабинет ЛФК, бильярд, теннис, пенсионеры занимаются рукоделием».

С начала года для интересного и полезного досуга пенсионеров было организовано 13 мероприятий. Кроме того, к празднику 8 марта 1653 человека получили денежные подарки на общую сумму 13 миллионов тенге. По 2 МРП вручили обладателям почётных званий: 1080 — «Күміс алқа», 504 — «Алтын алқа», 25 — «Батыр ана» и 44 — «Ана даңқы» I–II степени.