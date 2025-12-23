Еще один центр активного долголетия открыли в Шымкенте

Центр активного долголетия открылся в Шымкенте — здесь пенсионеры смогут укреплять здоровье, общаться и вести активный образ жизни.

В новом центре для людей старшего поколения созданы комфортные условия: работают кабинеты врача и психолога, залы йоги и массажа, зоны арт- и трудотерапии, библиотека и кинозал. Для активного досуга предусмотрены настольный теннис, шахматы и шашки, а также сенсорные и оздоровительные комнаты.

Торжественная церемония открытия прошла с участием заместителя акима города Армана Сабитова, представителей АО «Самрук-Қазына», фонда Samruk-Kazyna Trust, городского управления занятости и социальной защиты, а также общественных организаций и ветеранов.

Проект направлен на поддержку активного долголетия, сохранение здоровья и социальной активности пенсионеров.

Ранее центр находился по адресу ул. Дулати, 36, теперь он принимает посетителей в новом здании по адресу ул. Дулати, 64.