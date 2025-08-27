С новым сезоном — в новом ритме: OTYRAR возглавил Шуддин Саидов

Телеканал OTYRAR входит в новый сезон с обновлённым взглядом на развитие — и с новым руководителем. Директором медиахолдинга, в который входят телеканал и сайт OTYRAR, газеты «РАБАТ» и «Oñtüstık Rabat», назначен Шуддин Лечиевич Саидов — человек, который знает телевидение не понаслышке.

За его плечами 17 лет в сфере тележурналистики, из них десять — в команде телеканала OTYRAR. Журналист, продюсер, ведущий — он прошёл путь от репортёрского микрофона до управленческого кресла. Его работу не раз отмечали на государственном уровне: медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», юбилейной медалью «30 лет Ассамблее народа Казахстана», а также медалью «Халық алғысы».

Шуддин Саидов вступил в должность с конкретных шагов: с первых дней работы под его руководством заработали новые корреспондентские пункты медиахолдинга — в Астане и Алматы. Это расширит географию вещания и позволит оперативно доставлять информацию зрителям со всех ключевых площадок страны.

При этом, команда медиахолдинга остаётся верна своему принципу: информировать честно, работать быстро и не гнаться за фейками. Как и прежде, в эфире сохранятся полюбившиеся телезрителям программы и лица — те, кто стал частью повседневной жизни шымкентцев.

Но впереди и много нового: в планах — запуск свежих проектов, поиск ярких форматов и развитие новых направлений.

«Для меня телевидение — это не просто профессия. Это ответственность перед людьми, которые включают наш канал, чтобы узнать, что происходит в их городе и стране», — говорит Шуддин Саидов.

Новый сезон только начинается и медиахолдинг готов встречать его с новыми идеями, энергией и уважением к зрителю, оставаясь верным своим принципам: «Мы – ваше телевидение!» и «Народ имеет право знать!»