МВД предупреждает о новых схемах интернет-мошенничества с использованием ИИ

Министерство внутренних дел предупреждает граждан о распространении новых схем интернет-мошенничества, в которых используются технологии искусственного интеллекта.

По информации правоохранительных органов, злоумышленники активно применяют ИИ для создания реалистичных изображений, аудио- и видеоматериалов, позволяющих выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, представителей банков и других организаций.

Фиксируются случаи, когда гражданам поступают видеозвонки от неизвестных лиц, которые с помощью поддельного изображения и синтезированного голоса представляются сотрудниками полиции, органов национальной безопасности либо служб безопасности банков.

Под предлогом выявления подозрительных операций или угрозы утечки денежных средств злоумышленники убеждают граждан срочно перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Также применяются схемы с рассылкой сообщений и документов, визуально имитирующих официальные уведомления. В ряде случаев используются автоматизированные сервисы и чат-боты, создающие видимость общения с представителями государственных органов или финансовых организаций.

Министерство внутренних дел подчеркивает: сотрудники правоохранительных органов и банков не совершают видеозвонков с требованием перевода денежных средств, не запрашивают конфиденциальные данные и не предлагают проводить финансовые операции по телефону.

В целях предотвращения мошенничества гражданам рекомендуется проявлять бдительность, не выполнять указания неизвестных лиц, связанные с переводом денег, не передавать персональные и банковские данные, а также проверять полученную информацию через официальные источники.

О всех фактах и попытках мошенничества необходимо незамедлительно сообщать в полицию, отметил начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.