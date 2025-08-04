Современная хирургия стала доступна жителям Кентау

В Кентау улучшается качество медицинских услуг. В местной больнице широко применяются лапароскопические операции, благодаря чему пациенты быстрее восстанавливаются.

Как отмечают врачи, этого удалось достичь за счёт современного оборудования и высокой квалификации специалистов.

Жительница Кентау Ажар Атишова несколько дней назад почувствовала сильную боль в животе и не смогла встать с постели. По словам женщины, она даже не могла двигаться. Врачи выявили крупные камни в жёлчном пузыре и срочно провели операцию. Сейчас 54-летняя пациентка чувствует себя хорошо.

Ажар Атишова, жительница Кентау: «Боль была очень сильная, я даже не сразу поняла, что происходит. Сейчас всё хорошо. Операция прошла успешно. Спасибо врачам – боли больше нет».

По словам специалистов, подобные случаи чаще всего возникают из-за неправильного питания и несвоевременного обращения за медицинской помощью. Врачи советуют жителям внимательнее относиться к своему здоровью. Сегодня такие операции проводятся быстро и безопасно благодаря современным медицинским технологиям.

Фурхат Ибадуллаев, врач-хирург: «Пациенты поступают в экстренном порядке. Мы удалили жёлчный пузырь. Сейчас состояние стабильное, человек уже на следующий день после операции встаёт и двигается. Все процедуры проводим лапароскопическим методом. Это малотравматичные операции, и сейчас большинство из них делаются именно так».

Как отметил врач, 80% операций в Кентау проводятся лапароскопическим способом. Это позволяет пациентам быстрее восстановиться и вернуться к привычной жизни. Метод минимально травмирует организм и сокращает период реабилитации.

Асылбек Отебаев, главный врач Кентауской городской больницы: «Поступают новые устройства, в том числе лапароскопическая система. Ранее у нас уже было подобное оборудование, и наши хирурги успешно проводили операции. Новое оснащение ещё больше улучшит нашу работу».

В руководстве больницы отмечают: оснащение современным оборудованием позволяет выполнять сложные операции качественно и в кратчайшие сроки. Новые технологии облегчают труд медиков и повышают уровень медицинской помощи для пациентов.