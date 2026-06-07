В горах Туркестанской области успешно завершилась ночная спасоперация

В Тюлькубасском районе Туркестанской области спасатели провели ночную поисково-спасательную операцию на горе Ушкиртау.

Мужчина, поднявшийся в горную местность не смог самостоятельно спуститься вниз. После поступления сигнала о помощи к месту были направлены сотрудники МЧС.

Поисковые работы велись в ночное время. Благодаря переданным данным геолокации спасателям удалось оперативно определить местонахождение мужчины.

Специалисты добрались до него, оказали необходимую помощь и благополучно эвакуировали с горы. В результате происшествия никто не пострадал.