Жители Шымкента получили бесплатные консультации врачей в парке

В Шымкенте прошла акция «Островок здоровья», направленная на укрепление здоровья населения и повышение информированности граждан о возможностях системы обязательного социального медицинского страхования. Инициатором мероприятия выступил филиал ФСМС по городу Шымкенту.

Акция прошла на территории парка «Қазақстан–Түркия достығы» и собрала около ста горожан, которые смогли получить бесплатные консультации медицинских специалистов.

В мероприятии приняли участие врачи общей практики и узкие специалисты городской поликлиники №5.

В рамках акции жители города прошли первичный медицинский осмотр, измерили артериальное давление и уровень сахара в крови, а также получили рекомендации по профилактике заболеваний, ведению здорового образа жизни и своевременному прохождению профилактических обследований.

Особый интерес у посетителей вызвали консультации узкопрофильных специалистов. Горожане смогли обратиться к эндокринологу, неврологу, оториноларингологу и педиатру, получить ответы на интересующие вопросы и рекомендации по дальнейшему наблюдению за состоянием здоровья.

Представители филиала Фонда социального медицинского страхования также провели разъяснительную работу по вопросам ОСМС.

Жителям рассказали о порядке уплаты взносов, способах проверки страхового статуса, перечне медицинских услуг и возможностях получения медицинской помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

«Сегодня система ОСМС предоставляет гражданам доступ к широкому спектру медицинских услуг — от консультативно-диагностической помощи до высокотехнологичного лечения. Поэтому важно, чтобы жители получали полную и достоверную информацию о своих правах и возможностях. Подобные акции не только повышают медицинскую грамотность населения, но и способствуют формированию ответственного отношения к собственному здоровью», — отметил руководитель отдела филиала ФСМС по городу Шымкенту Ахмет Беден.

Высокая активность участников акции продемонстрировала заинтересованность жителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья.

Организаторы планируют и в дальнейшем проводить подобные информационно-просветительские и профилактические мероприятия в различных районах Шымкента.