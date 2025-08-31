В этом году в Шымкенте за парты сядут 28 тысяч первоклассников

Как рассказали в городском управлении образования школы полностью укомплектовали учебниками, их уже раздают школьникам. По словам руководителя ведомства, учеников из социально уязвимых семей обеспечили школьной формой.

Гульназ Сулейменова, руководитель управления образования г. Шымкента: «В рамках республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» 56 430 детей из государственных школ будут обеспечены школьной формой. На эти нужды выделено 2 млрд 624 млн тенге. Сейчас эти средства отправляются родителям. В этом году, согласно новым правилам, дополнительное финансирование выделено и для частных школ, чтобы поддержать детей из данной категории».

Между тем, некоторые школы еще не готовы к новому учебному году. В некоторых продолжаются ремонтные работы: замена полов, покраска и обновление кровли. В этом году десять образовательных учреждений капитально отремонтировали, еще шесть школ построили с нуля.

Гульназ Сулейменова, руководитель управления образования г. Шымкента: «К новому учебному году планируется открытие двух новых школ, а также передача дополнительных корпусов еще 50 школам. Кроме того, будет продолжено строительство трех школ».

Строительство и ход подготовки школ к первому сентября на особом контроле у городского управления образования. По словам руководителя ведомства, к первому сентября все школы будут готовы принять учеников.