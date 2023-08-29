Порядок подготовки учащихся к школе в 2023 году

К выбору школьной формы нужно подходить с большой ответственностью, так как ребёнок будет носить её на протяжении 9 месяцев.
Все необходимые требования к школьной одежде регламентируется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).
Согласно техническому регламенту она должна быть изготовлена таким образом, чтобы обеспечивалась химическая, биологическая безопасность (массовая доля свободного формальдегида, гигроскопичность, воздухопроницаемость).
Должна соответствовать требованиям, предъявляемым к устойчивости окраски текстильных материалов для одежды. Помните, что в школьной форме ребенок проведет от пяти до шести часов и более, поэтому не выбирайте синтетический материал.
Он способствует накоплению статического электричества, которое воздействует на нервную систему ребенка, а значит, может вызвать раздражение и привести к быстрой утомляемости. Лучше покупать изделие из смесовых тканей с преобладанием натуральных волокон. Ткани из хлопка и льна лучше выбирать на лето и весну, шерсть и кашемир на осень и зиму.
В том числе, при покупке детской одежды нужно изучить маркировку, она должна быть достоверной, четкой, легко читаемой, на государственном и русском языках.
Маркировка должна содержать следующую информацию:
— наименование страны, где изготовлена продукция;
— наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
— наименование изделия;
— дата изготовления (месяц, год);
— знак «ЕАС»;
— вид и массовая доля (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале;
— вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);
— размер изделия.
Кроме того, при необходимости должны быть:
— символы по уходу за изделием и (или) инструкция по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации;
— вид (назначение) изделия;
— срок службы продукции;
— гарантийный срок службы;
— при наличии: товарный знак.
Кроме того, важно знать, что на детскую одежду должны быть документы, подтверждающие ее соответствие требованиям технических регламентов (сертификат соответствия, декларация о соответствии). Поэтому, Вы имеете право потребовать у продавца эти документы. При их отсутствии желательно не покупать этот товар. А также рекомендуем покупать школьную форму в специализированных магазинах.
Вес ежедневного учебного комплекта не должен превышать:
для обучающихся 1 — 3 классов – 1,5-2,0 килограмм (далее – кг);
для обучающихся 4 — 5 классов – 2,0-2,5 кг;
для обучающихся 6 — 7 классов – 3,0-3,5 кг;
для обучающихся 8 — 11(12) классов – 4,0-4,5 кг.
Расписание уроков составляется с учетом гигиенических нормативов ежедневного учебного комплекта (учебники, УМК и письменные принадлежности) без веса ученического портфеля или ранца (рюкзака).
А. Даулетова — руководитель отд. ДСЭК г. Шымкент