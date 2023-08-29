Порядок подготовки учащихся к школе в 2023 году

К выбору школьной формы нужно подходить с большой ответственностью, так как ребёнок будет носить её на протяжении 9 месяцев.

Все необходимые требования к школьной одежде регламентируется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).

Согласно техническому регламенту она должна быть изготовлена таким образом, чтобы обеспечивалась химическая, биологическая безопасность (массовая доля свободного формальдегида, гигроскопичность, воздухопроницаемость).

Должна соответствовать требованиям, предъявляемым к устойчивости окраски текстильных материалов для одежды. Помните, что в школьной форме ребенок проведет от пяти до шести часов и более, поэтому не выбирайте синтетический материал.

Он способствует накоплению статического электричества, которое воздействует на нервную систему ребенка, а значит, может вызвать раздражение и привести к быстрой утомляемости. Лучше покупать изделие из смесовых тканей с преобладанием натуральных волокон. Ткани из хлопка и льна лучше выбирать на лето и весну, шерсть и кашемир на осень и зиму.

В том числе, при покупке детской одежды нужно изучить маркировку, она должна быть достоверной, четкой, легко читаемой, на государственном и русском языках.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

— наименование страны, где изготовлена продукция;

— наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

— наименование изделия;

— дата изготовления (месяц, год);

— знак «ЕАС»;

— вид и массовая доля (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале;

— вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);

— размер изделия.

Кроме того, при необходимости должны быть:

— символы по уходу за изделием и (или) инструкция по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации;

— вид (назначение) изделия;

— срок службы продукции;

— гарантийный срок службы;

— при наличии: товарный знак.

Кроме того, важно знать, что на детскую одежду должны быть документы, подтверждающие ее соответствие требованиям технических регламентов (сертификат соответствия, декларация о соответствии). Поэтому, Вы имеете право потребовать у продавца эти документы. При их отсутствии желательно не покупать этот товар. А также рекомендуем покупать школьную форму в специализированных магазинах.

Вес ежедневного учебного комплекта не должен превышать:

для обучающихся 1 — 3 классов – 1,5-2,0 килограмм (далее – кг);

для обучающихся 4 — 5 классов – 2,0-2,5 кг;

для обучающихся 6 — 7 классов – 3,0-3,5 кг;

для обучающихся 8 — 11(12) классов – 4,0-4,5 кг.

Расписание уроков составляется с учетом гигиенических нормативов ежедневного учебного комплекта (учебники, УМК и письменные принадлежности) без веса ученического портфеля или ранца (рюкзака).

А. Даулетова — руководитель отд. ДСЭК г. Шымкент