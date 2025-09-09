Каждый обед под контролем: биометрия Alaqan внедрена в школах Шымкента

С этого учебного года обеспечение бесплатным питанием учащихся школ стало прозрачнее благодаря цифровому контролю. Теперь вместо талонов работает биометрия Alaqan: школьники заходят в столовую, сканируя ладони.

Жительница Шымкента Гулзина Разимова воспитывает четверых детей. Её младший сын получает бесплатное питание в школе. Каждое посещение столовой фиксируется в приложении — родителям приходит смс, доступно и меню дня.

Гулзина Разимова, родительница: «Мой ребёнок учится в первом классе. С подключением программы стало очень удобно. Мы видим, что он поел, приходит смс. Всё просто и понятно».

«Alaqan Mektep» — цифровая экосистема для школ. Ребёнок прикладывает ладонь к сканеру, система считывает уникальный рисунок вен. Каждый обед фиксируется, а биометрия исключает возможность обмана.

По данным управления образования Шымкента, комплексы установлены во всех школах города.

Управление образования Шымкента: «В 98 школах внедрена система Alaqan Mektep, ещё в 53 — e-ashana. Всего в 151 школе оборудование полностью установлено и интегрировано с социальной картой».

В школе №143 зарегистрированы все ученики начальных классов. Директор отмечает: система удобна и для родителей, и для бюджета.

Мейра Сулейменова, директор школы №143: «Программа внедрена в этом году. Все 1120 учеников 1–4 классов получают бесплатное питание. Каждый обед фиксируется. Если ребёнок отсутствует, деньги возвращаются в бюджет».

Таким образом, цифровая программа делает школьное питание более прозрачным и контролируемым. А с 1 сентября меню стало полезнее — из него исключили сосиски в тесте, пиццу и сладкие газированные напитки.