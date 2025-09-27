Каждый пятый ребёнок страдает избыточным весом

Проблема детского ожирения приобретает всё более тревожные масштабы. Каждый пятый ребёнок младшего школьного возраста уже имеет лишний вес или ожирение.

По информации ВОЗ и национального центра общественного здравоохранения Казахстана, с этой проблемой сталкиваются около 20% детей в возрасте от 6 до 9 лет.

Ожирение у детей — это не случайность, а накопленный результат повседневных действий. Когда вместо полноценного завтрака: сладкий йогурт или печенье наспех. В школе сухомятка, чипсы или газировка вместо горячего обеда. А вечером — плотный ужин. В итоге организм перестаёт получать нужные питательные вещества. Чаще всего при этом дети ведут сидячий образ жизни, а значит риск ожирения и сопутствующих болезней возрастает в разы.

Исследования ВОЗ показывают: дети всё больше времени проводят перед экранами. В результате они незаметно для себя начинают есть чаще и больше. Нутрициологи отмечают: всё чаще выбор падает не на воду, а на сладкие газированные напитки, а это пустые калории без питательных веществ.

Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог: «У родителей мало времени, чтобы контролировать питание детей, в школе дети могут питаться правильно, но дома — со сладостями. Это общая комплексная проблема родителя и ребенка. В первую очередь, надо поговорить с ребенком, объяснить, что это вредно, чтобы ребенок осознал, что он переедает и можно найти альтернативные продукты, вместо сладостей».

Корни проблемы лишнего веса растут из семьи. То, что едят родители, становится образом жизни детей. Именно дома формируется привычка к здоровью или к болезням. При этом врачи говорят, лишний вес это не про внешний вид, а про здоровье ребенка.

Галия Серикова, детский эндокринолог: «Дети, у которых есть лишний вес или избыточная масса тела, могут отставать в росте, у них быстрее, чем у сверстников, закрываются зоны роста, также у девочек может наблюдаться раннее половое созревание, проблемы с менструациями, у мальчиков может наблюдаться проблемы с развитием половых органов и в будущем эти проблемы могут привести у обоих полов к бесплодию».

С нового учебного года казахстанские школьники питаются по новым правилам питания. Правительство внедрило новые стандарты школьного питания: больше свежих овощей, фруктов и полезных злаков, меньше соли и сахара.