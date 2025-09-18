Комплексный рейд прокуратуры Шымкента направлен на профилактику правонарушений

В Енбекшинском районе Шымкента сотрудники районной прокуратуры совместно с представителями уполномоченных органов провели очередной комплексный рейд в рамках реализации принципа «Закон и Порядок».

Целью мероприятия стало укрепление общественной безопасности, поддержание правопорядка и предупреждение правонарушений на территории района, а также формирование у населения правосознания и ответственности за соблюдение законодательства.

Особое внимание в ходе рейда было уделено проверке состояния дворовых территорий многоэтажных жилых домов и других общественных мест, где в вечернее время зачастую наблюдается скопление молодежи.

Такие участки нередко становятся местом совершения правонарушений, поэтому прокуроры и их коллеги провели осмотры, чтобы выявить возможные нарушения и устранить потенциальные угрозы безопасности граждан.

Во время обходов были проверены личности граждан, находившихся в общественных местах без документов, а также выявлены арендаторы, не зарегистрированные по месту проживания, и лица, относящиеся к так называемым группам риска.

Все они были поставлены на профилактический учет, а их данные переданы в соответствующие службы для дальнейшего наблюдения и проведения индивидуальной профилактической работы.

Кроме того, сотрудники прокуратуры провели разъяснительные беседы с жителями района.

В ходе встреч они подробно рассказали о мерах личной безопасности, о способах предотвращения квартирных и карманных краж, о рисках, связанных с употреблением и распространением наркотических веществ, а также о недопустимости вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

Жителям напомнили о важности своевременного информирования правоохранительных органов о любых подозрительных ситуациях, которые могут угрожать общественному порядку и спокойствию граждан.

В прокуратуре подчеркнули, что подобные мероприятия не носят разовый характер, а проводятся на постоянной основе и являются частью комплексной стратегии по обеспечению законности и правопорядка в Енбекшинском районе.

Такие рейды, по словам надзорного ведомства, позволяют не только предупреждать преступления, но и укреплять доверие населения к органам правопорядка, что является важной составляющей безопасности в обществе.