Координационный совет утвердил новые меры по укреплению правопорядка

В прокуратуре Шымкента прошло расширенное заседание Координационного совета по вопросам общественной безопасности под председательством прокурора города Габита Муканова. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных структур и государственных органов, депутаты городского маслихата, представители общественных и политических объединений, предприниматели, а также студенты.

На заседании обсудили ключевые направления работы по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и обеспечению безопасности населения. В рамках встречи были подписаны меморандумы о сотрудничестве между государственными и частными структурами, направленные на консолидацию усилий в сфере защиты правопорядка и общественных интересов.

Прокуратура презентовала ряд новых инициатив, среди которых проекты «Заң Үйірмесі», «Киберпол», «BAIQA SYSTEM», «Кибер-Шериф» и «Тазалық сақшылары». Кроме того, были представлены межведомственные механизмы по противодействию семейному насилию и предупреждению уголовных проступков.

Особое внимание уделили вовлечению молодежи в правовую сферу.

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы организовали ярмарку правовых проектов, где представили собственные идеи по повышению уровня безопасности.

Победители творческого конкурса «Борьба с преступностью глазами молодежи», проведённого в рамках проекта «Заң Үйірмесі», были награждены дипломами.

В ходе заседания прокурор города Габит Муканов подчеркнул, что обеспечение безопасности — это не только задача полиции и прокуратуры, но и совместная ответственность общества и государства. Он отметил, что порядок становится прочным лишь тогда, когда усилия государственных органов и граждан объединяются, а доверие между ними укрепляется.

В рамках встречи также вручены удостоверения «Общественный помощник полиции» гражданам, активно содействующим раскрытию преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Работники коммунальных служб получили экипировку и сертификаты участников проекта «Тазалық сақшылары».

Активисты, представители бизнеса и молодежи, внесшие вклад в укрепление общественной безопасности, были удостоены благодарственных писем прокурора города.

Завершая заседание, Габит Муканов отметил, что сила общества заключается в единстве, а реальная безопасность достигается тогда, когда каждый осознает свою роль в обеспечении порядка и уважении закона.