Казахстанцы стали покупать больше электрокаров, передает OTYRAR.

Этот автомобиль Асхат Нурлыбаев приобрел недавно. Говорит, привлек как внешний вид так и характеристики. Если раньше, чтобы проехать 450-500 километров приходилось тратить на бензин порядка 12 тысяч тенге, то чтобы заправить электромобиль, уйдет порядка 1,5 тысяч тенге. Кроме того, такая машина экологичная.

«Недавно был в городе Гуанчжоу, раньше когда я там жил небо чистым никогда мы не видели. В данный момент даже таксисты, примерно 80% машин электромобили, небо поэтому чистое и можно даже ночью увидеть звезды», — говорит Асхат Нурлыбаев, житель г. Шымкента.

Заряжать автомобиль мужчина будет дома. Зарядка не быстрая, порядка 5 часов для 400 километров. Единственный минус таких электрокаров, говорят эксперты, отсутствие возможности передвигаться на большие расстояния между городами. Станций для подзарядки на дорогах страны всего несколько. Их обычно возводят дилеры электрокаров, но казахстанский рынок для них не в приоритете, спроса мало. Поэтому людей нужно стимулировать для покупки таких эко-машин, говорят специалисты.

«Государству необходимо развивать программу лояльности приобретения электрических машин, в России до миллиона рублей, грубо говоря 5 миллионов тенге выплачивает государство стимулируя этим самым покупку электромашин», — говорит Арсен Шакуов, руководитель ассоциации «Безопасное дорожное движение».

Сейчас на дорогах Казахстана ездят порядка 3,5 тысяч электрокаров. Большая часть из них в Алматы – порядка 64%. На втором месте по количеству – Астана, на третьем – Алматинская область.