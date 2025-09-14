Операции на сердце в Шымкенте стали уроком для врачей со всего мира

Современные технологии в прямом эфире. Ход сложнейшей операции на сердце транслировали на большой экран. Врачи могли шаг за шагом наблюдать за действиями хирургов, видеть все нюансы и сразу обсуждать тактику оперативного вмешательства.

Такой формат позволил специалистам буквально «заглянуть» в операционную и перенять практический опыт ведущих кардиохирургов страны.

Юрий Пя, академик НАН РК, председатель правления КФ «University Medical Center»: «В Центре сердца Шымкент запланированы операции, которые не так часто выполняются. Первая — это имплантация левого желудочка. Вторая — замена корня аорты при заболевании аневризмой. И третья операция будет реконструктивная».

Сегодня «Центр сердца Шымкент» продолжает укреплять позиции регионального и национального лидера в области кардиохирургии. Проведение мастер-классов подобного уровня — это не только демонстрация достижений, но и вклад в развитие науки, рост качества хирургической помощи и подготовку нового поколения специалистов.

Дархан Суйгенбаев, председатель правления НАО «Центр сердца Шымкент»: «На сегодняшний день в нашем центре выполняются все виды оперативных вмешательств, в том числе имплантация и трансплантация сердца. Всего проведено 22 операции по имплантации левого желудочка и три трансплантации сердца».

Значимым событием юбилейной программы стало проведение Международного конгресса кардиохирургов «Инновации, технологии и мировая практика: будущее кардиохирургии в наших руках». Он объединил ведущих специалистов из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.

В ходе форума подписан меморандум о сотрудничестве между Национальной академией наук при Президенте РК и руководством «Центра сердца Шымкент».Особое место в программе заняло открытие Центра перспективных кардиологических исследований. Новая площадка будет заниматься внедрением инновационных технологий, разработкой современных методов лечения и подготовкой высококвалифицированных специалистов.