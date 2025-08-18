В Шымкенте обсудили новые подходы к лечению атеросклероза

На одной площадке собрались более 40 признанных специалистов — кардиологи, липидологи, терапевты и медицинские сёстры из разных стран. В центре внимания — атеросклероз: его причины, последствия и пути борьбы.

Эксперты делятся опытом и мнением о том, как остановить развитие этого опасного заболевания, которое лежит в основе большинства сердечно-сосудистых катастроф.

Махаббат Бекбосынова, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РК: «Атеросклероз — это проблема, которая является причиной до 85% смертей от болезней системы кровообращения. Поэтому два года назад мы подняли эту проблему на уровень Министерства здравоохранения, разработав “дорожную карту” по борьбе с заболеваниями системы кровообращения. Также было организовано общественное объединение — Казахстанское общество атеросклероза. Сегодня о нас знают во всём мире».

Главная тема — ранняя диагностика атеросклероза. Чем раньше выявить болезнь, тем выше шансы предотвратить инфаркт или инсульт. Особое внимание уделено сестринским сессиям и междисциплинарному взаимодействию — это отражает комплексный подход к проблеме.

Дархан Суйгенбаев, председатель правления НАО «Центр сердца Шымкент»: «Пока мы не начнём выявлять эти болезни на ранних этапах, а это в руках поликлинической службы, врачей общей практики, кардиологов, пациенты будут обращаться к нам уже на поздних стадиях, когда им требуется операция».

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всём мире. Казахстан не исключение. II съезд Казахстанского общества атеросклероза стал площадкой, где формируются национальные рекомендации, обсуждаются новейшие методы лечения и профилактики, а также запускаются проекты, которые могут изменить подход к сохранению здоровья населения.