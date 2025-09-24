Полицейские Шымкента усилили профилактику ДТП

В период с 15 по 30 сентября в городе Шымкенте патрульная полиция проводит масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на повышение уровня безопасности дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Основная цель акции – сформировать у участников дорожного движения ответственное отношение к соблюдению правил, а также снизить риски, связанные с человеческим фактором.

Сотрудники полиции напоминают водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим, не торопиться на дорогах, заранее проверять техническое состояние автомобиля перед выездом, особенно в дальнюю поездку.

Отдельное внимание уделяется важности предоставления преимущества пешеходам, так как именно эта обязанность водителей напрямую влияет на уровень аварийности в городе.

Полицейские подчеркивают, что любой выезд на трассу требует внимательности и концентрации, а полноценный отдых перед долгой дорогой является неотъемлемым условием безопасности.

В беседах с водителями инспекторы отмечают: ответственность за соблюдение правил дорожного движения лежит не только в сфере личной безопасности, но и в плоскости охраны жизни пассажиров и других участников движения.

Каждый водитель должен понимать, что его дисциплинированность и внимательность становятся залогом сохранения человеческих жизней.

В рамках акции «Безопасная дорога» полицейские города Шымкента проводят разъяснительную работу как на автодорогах, так и в местах массового скопления транспорта, используя профилактические беседы, памятки и наглядные материалы.

Водителям еще раз напоминают: превышение скорости, вождение в утомленном состоянии, пренебрежение элементарными правилами безопасности могут привести к трагическим последствиям.

Организаторы подчеркивают, что только совместными усилиями можно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сделать дороги Шымкента по-настоящему безопасными для всех.

Безопасная дорога – это общая ответственность каждого участника движения!