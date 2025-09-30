В Шымкенте напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

В Шымкенте стартовала республиканская акция «Безопасная дорога», которая проводится в рамках общегосударственных мер по снижению аварийности и укреплению дисциплины участников дорожного движения.

Основная задача мероприятия заключается в обеспечении безопасности на улицах и дорогах города, предупреждении дорожно-транспортных происшествий, а также в снижении числа правонарушений, совершаемых водителями и пешеходами.

Сотрудники полка патрульной полиции Шымкента активно работают на наиболее оживлённых участках дорог, уделяя внимание выявлению типичных нарушений.

Среди них — управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, непредоставление преимущества пешеходам, выезд на полосу встречного движения, игнорирование правил использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Помимо этого, инспекторы проводят профилактические беседы с водителями и пешеходами. Горожанам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, необходимости проявлять взаимное уважение и внимательность на дороге.

Особое внимание уделяется детям и подросткам: сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы в школах и на дворовых площадках, объясняя основные правила безопасного поведения на дороге.

Акция «Безопасная дорога» направлена не только на наказание нарушителей, но и на формирование культуры законопослушного поведения.

В рамках мероприятия фиксируются факты нарушений, составляются административные протоколы, а также ведётся работа по разъяснению возможных последствий безответственного поведения за рулём.

Руководство департамента полиции Шымкента отмечает, что подобные мероприятия помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий, укрепляют дисциплину водителей и повышают уровень доверия общества к полиции.

Акция будет продолжаться в течение нескольких дней, и в её рамках сотрудники полиции намерены охватить как можно больше районов города, включая центральные улицы и окраины.

Таким образом, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Шымкенте имеет большое значение для повышения уровня безопасности, воспитания правовой культуры и предупреждения трагедий на дорогах.