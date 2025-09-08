Аварии на дорогах страны ежедневно уносят жизни четверых казахстанцев

Количество дорожно-транспортных происшествий продолжает стремительно расти. За восемь месяцев этого года зарегистрировано более 22,5 тысяч серьезных аварий это почти в полтора раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В ДТП пострадали свыше 32 тысяч человек, рост почти вполовину. Жертвами дорожных происшествий стали 1446 казахстанцев. В среднем каждый день на дорогах страны гибнут четыре человека.

Чаще всего в авариях страдают жители Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. Только в южной столице число пострадавших превысило 5800 человек. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Алматинской области, где оборвалась жизнь 235 человек. В Туркестанской области дорожные аварии унесли почти 200 жизней, а в Жамбылской — около 140.

Эксперты говорят: казахстанцы стали чаще нарушать правила дорожного движения. Только за январь–июль составлено более 8,5 миллиона протоколов об административных правонарушениях на транспорте и в дорожной сфере, это на 22% больше, чем годом ранее.

«Самое распространенное — получение травм внутри автомобиля, потому что люди не используют ремень безопасности на заднем сидении и перестали пристегиваться на переднем. Как будто народ стал диким, вот, вчера, я лично стоял на Темирязева-Жарокова, все игнорируют ПДД, едут по автобусной полосе, все мчатся», — рассказывает президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов.

По словам специалистов, в стране отсутствует отдельный орган, занимающийся профилактикой аварий. После ликвидации дорожной полиции контроль оказался размытым. Для сравнения, в России, напротив, вернули ГАИ, которая отвечает за организацию движения, установку дорожных знаков, разметку и работу светофоров.

Алексей Алексеев, автоэксперт: «У нас универсальная полиция, которая занимается всем. То есть, грубо говоря, на которую повесили все обязанности. Я считаю, нам нужно вернуть этот орган и это пойдет на пользу. То есть, рост количества ДТП у нас происходит лавинообразно».

Эксперты подчеркивают: на дорогах необходим строгий контроль и неотвратимость наказания. Например, в Европе действует простой принцип: нарушил понес ответственность.

Алексей Алексеев, автоэксперт: «Мы давно предлагаем, в том числе, ввести в Казахстане вот такую меру, как человек может любой, увидев нарушение, зафиксировать его, отправить на сайт МВД, отправить его, куда нужно и получить бонус, то есть получить, например, 50% от штрафа, который возьмет государство. Если бы мы сделали так, мы, примерно, я не знаю, за полгода, наверное, у нас бы водители стали дисциплинированными».

Кроме того, эксперты считают, что важно строить современные и безопасные дороги, соответствующие международным стандартам. Разделительные полосы и качественное покрытие способны предотвратить множество трагедий.

В своем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул критическую ситуацию с дорожной безопасностью и необходимость срочных мер. Особое внимание он уделил водителям электросамокатов, которые часто игнорируют правила дорожного движения.