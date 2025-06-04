Количество ДТП и травматизма на дорогах выросло в 1,5 раза

За первые 4 месяца с начала года в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Это почти в полтора раза больше, чем за такой период прошлого года.

Наибольшее количество ДТП приходится на владельцев легковых автомобилей, которые чаще всего и становятся виновниками аварий. В числе виновных также водители автобусов и грузовиков.

Особую обеспокоенность вызывает поведение участников дорожного движения на двухколёсном транспорте: 232 водителя велосипедов и скутеров стали виновниками ДТП. Не остались в стороне и пользователи электросамокатов — зарегистрировано 48 подобных нарушений. Даже пешеходы не всегда соблюдают правила: 22 случая аварий произошли по их вине.

Сегодня электросамокаты уже сравнивают со скутерами, по уровню угрозы на дороге. Власти обсуждают обновление правил, но, по мнению экспертов, кардинальные изменения возможны лишь тогда, когда изменится культура вождения и каждый участник дорожного движения осознает ответственность и потенциальную опасность.

«Я наблюдаю само отношение граждан, которые позволяют своим детям садиться, а они нарушают кучу возможных правил, вдвоем, втроем умудряются ездить. Инфраструктура города развивается но не семимильными шагами, хотелось бы чтобы были разделенными тропы самокатов и пешеходов», — говорит Арсен Шакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога».

Эксперты связывают рост показателей с увеличением количества транспорта, а также с нарушением элементарных правил безопасности. Почти каждое четвёртое ДТП приходится на Алматы, в числе лидеров по числу аварий Алматинская и Жамбылская области.

За четыре месяца в ДТП по всей стране пострадали более 13 тысяч человек, 558 погибли. При этом уровень смертности варьируется от региона к региону. Самая высокая доля смертельных исходов зафиксирована в Туркестанской области — почти каждое пятое ДТП заканчивается гибелью. В Алматинской и Акмолинской областях — каждый десятый случай приводит к трагедии. В то же время в Алматы смертность на дорогах остаётся одной из самых низких по стране — менее одного процента, чуть выше этот показатель в столице.