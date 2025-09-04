Полиция Шымкента проводит разъяснительную работу по новым нормам закона

В Шымкенте сотрудники полиции проводят активную разъяснительную работу среди населения в связи с вступлением в силу новых законодательных норм, касающихся ношения одежды, полностью закрывающей лицо человека в общественных местах.

Данные меры направлены на обеспечение общественной безопасности и предотвращение ситуаций, когда невозможно установить личность гражданина.

Согласно закону, под ограничение подпадает одежда, которая закрывает лицо настолько, что делает невозможным визуальное опознание человека.

В первую очередь речь идёт о никабе и различных видах масок, препятствующих идентификации личности.

Подобная норма введена в интересах охраны общественного порядка, а также для обеспечения безопасности как самих граждан, так и окружающих их людей.

Вместе с тем в разъяснениях подчёркивается, что новые требования не касаются традиционной одежды, оставляющей лицо открытым. Т

ак, такие элементы гардероба, как хиджаб, химар или шейла, могут свободно использоваться, поскольку они не препятствуют установлению внешности человека.

Это позволяет сохранить право граждан на национальные и религиозные традиции при соблюдении норм общественной безопасности.

Кроме того, в законе отдельно оговорено, что ограничение не распространяется на медицинские маски и другие виды защитной одежды, используемой по показаниям здоровья.

Исключение также сделано для одежды, применяемой в силу погодных условий, например, в холодное время года, когда жители могут носить шарфы или балаклавы для защиты от ветра и низкой температуры.

Аналогичные послабления действуют и для одежды служебного назначения, а также для спортивной экипировки, которая используется во время тренировок или соревнований.

Сотрудники полиции города проводят встречи с жителями, беседы в общественных местах и образовательных учреждениях, чтобы подробно объяснить содержание и цель новых требований.

Полицейские отмечают, что основная задача не заключается в применении штрафных санкций, а в предупреждении нарушений и формировании у населения правильного понимания сути закона.

Такая работа, по мнению правоохранительных органов, помогает снизить уровень недопонимания среди граждан, а также укрепить доверие общества к действиям государства.

Жителям Шымкента разъясняют, что введённые меры направлены исключительно на обеспечение общественной безопасности, при этом права и свободы граждан остаются в полном объёме гарантированными.