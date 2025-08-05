Шымкентцев предупредили о запрете на одежду, скрывающую лицо

Уважаемые жители и гости города!

30 июня текущего года внесены дополнения в Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», согласно которым запрещено ношение в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц.

Это означает запрет на ношение никаба, различных масок, балаклав и других аксессуаров, закрывающих лицо в общественных местах.

Данное ограничение не распространяется на медицинские маски.

Принятое решение не является ограничением прав граждан, так как направлено на обеспечение общественной безопасности и порядка.

В целях защиты прав и свобод граждан призываем соблюдать требования законодательства и воздержаться от противоправных действий.