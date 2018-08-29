Министр образования и науки РК Ерлан Сагдиев обозначил позицию ведомства по поводу ношения хиджабов в учреждениях среднего образования, а также прокомментировал вопрос создания в РК частных духовных школ с раздельным обучением мальчиков и девочек, передает Zakon.kz.

«По хиджабам — в школах они запрещены. Наша позиция не изменилась», — отметил он.

Также по раздельному обучению детей министр попросил «не путать с раздельным обучением и религиозным».

«Какое бы ни было обучение – школьная программа единая. Она остается, поэтому любое преподавание в любых школах ведется в рамках государственных общеобразовательных стандартов по тем программам, которые мы приняли. Это касается всех. Позиция нашего отношения к этому не изменилась. Мы надеемся, что общество с пониманием к этому относится», — заключил глава МОН РК.