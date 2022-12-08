Марихуану весом в 1,5 кг изъяли у жителя Казыгуртского района

Полицейские Туркестанской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков.

Подозреваемый хранил 5 полиэтиленовых пакетов во дворе своего дома. Об этом сообщили в областном департаменте полиции.

В ходе экспертизы выяснилось, что изъятое вещество является «высушенной марихуаной» весом 1,5 кг

Теперь задержанному грозит наказание по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта»

Сейчас проводится досудебное расследование и выяснение обстоятельств.

Подготовила Тина Кудайберген