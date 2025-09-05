Прокуратура Шымкента усиливает работу по предупреждению преступности

В Шымкенте прошло выездное межведомственное совещание, посвящённое повышению эффективности профилактики правонарушений и совершенствованию уголовного процесса.

Заседание проходило под председательством прокурора города Габита Муканова и объединило руководителей и личный состав различных правоохранительных структур.

Главной целью встречи стало обсуждение ключевых вопросов, напрямую влияющих на укрепление законности и безопасности в Шымкенте.

В ходе совещания особое внимание уделялось порядку проведения допросов подозреваемых, качеству представлений по статье 200 уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также достоверности и своевременности сведений, заносимых в «Карту преступности».

Прокурор города отметил, что именно точность и системность работы правоохранительных органов позволяют выстраивать действенную систему профилактики правонарушений в Шымкенте.

По итогам встречи прокурор дал ряд конкретных поручений.

Среди них — разработка системного перечня вопросов для допросов, направленных на получение полной и объективной информации, повышение качества представлений, обеспечение корректности данных в «Карте преступности», а также проведение регулярного анализа так называемых «горячих точек» и усиление рейдовых мероприятий в районах с повышенным уровнем риска.

Кроме того, отдельное внимание уделено укреплению межведомственного взаимодействия, которое должно стать основой для эффективной совместной работы в сфере охраны общественного порядка в Шымкенте.

Подводя итоги совещания, прокурор города Габит Муканов подчеркнул, что реализация концепции «Закон и Порядок» требует не только оперативного реагирования на уже совершённые преступления, но и выстраивания системы превентивных мер.

По его словам, основная цель работы правоохранительных органов заключается в том, чтобы снижать риски правонарушений ещё до их совершения. Он отметил, что только при согласованных действиях всех служб и при прозрачной системе контроля можно добиться укрепления законности в Шымкенте и обеспечить жителям города уверенность в собственной безопасности.

Таким образом, совещание стало важным шагом в повышении качества работы органов правопорядка.

Оно подтвердило необходимость комплексного подхода к профилактике правонарушений, который охватывает не только правовые, но и организационные аспекты.

В Шымкенте продолжат уделять особое внимание вопросам укрепления общественной безопасности, ведь именно системная работа в этом направлении формирует доверие граждан к государственным институтам и способствует развитию правопорядка в городе.