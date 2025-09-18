Птичий рай в сердце Шымкента

Детское увлечение для жителя Шымкента стало хобби на всю жизнь. Обычный бухгалтер, нашел одно из самых звонких увлечений, и собрал уникальную коллекцию певчих птиц. На сегодняшний день более сотни пернатых ежедневно радуют его и соседей своими «вокальными данными».

Бухгалтер из Шымкента Сырлан Ташимбетов, превратил свою заветную детскую мечту в настоящий птичий оазис. В небольшой комнатке, оснащенной необходимой системой увлажнения и вентиляции, живет удивительная коллекция канареек, соловьев, амадин, чижей и редких гибридов.

Его любовь к птицам случилась в шесть лет, с обычного попугая купленного на базаре. Сырлан, с улыбкой отмечает первенец Кеша, вдохновил к изучению пернатых на всю жизнь.

«Считается, что вот эта самая красочная и красивая птица во всем мире. Амадины Гульда уникальный и красивый вид птиц. Стоимость зависит от породы. Та, что у меня в клетке — гибрид. Потому что желтого цвета в природе нет», — говорит птицевод.

Горожанин отмечает, его птицы — повод особой гордости. Он знает характер и любимые лакомства почти каждого своего подопечного. Для пернатых он и мастер маникюра, и кормилец, парикмахер, и лекарь, а вот птахи для него отрада для души, релакс и вдохновение.

«Рассмотрите птицу! Видите? Мы стрижем, ногти и клюв! Еще в клетках есть специальные жердочки из ягодного дерева, о них птицы уже точат самостоятельно. Пластмассовые не подходят для заточки», — подсказывает Сырлан.

В его клетках и в вольерах живут даже так называемые «дикари». Это местные птицы, которых поймали на улицах мегаполиса, а затем перепродали на рынке. По зову сердца Сырлан их выкупает, выхаживает а иногда отпускает на волю. «Птичник» признается, увлечение бьет по карману, но стоит лишь раз услышать, как воркует птичья коллекция, невольно понимаешь — это того стоит!

С годами птицы не только подружились между собой, но и создали семьи. Так и получилось много новых необычных видов и расцветок. Чтобы накормить большое птичье общежитие уходит почти час времени. Все заботы о пташках полностью на себя взял Сырлан Ташимбетов, наш герой надеется, что сможет передать и привить интерес и любовь подрастающему поколению.

«Очень страшно держать в руках такую маленькую птичку, чтобы не пережать, не сжать и чтобы она не улетела. Вообще Сырлан, относится к своему птичьему двору не как к хобби, а как к большому делу. Он мечтает открыть в будущем специализированный птичий центр, в котором будет обучать детей ухаживать за птицами», — говорит птицевод.

Ведь сам герой нарабатывал весь свой опыт путем проб и ошибок.

«Если помните, у нас был Верхний рынок, и именно там я впервые увидел попугая и отец мне его купил. С этого момента и случилась моя любовь к птицам. Конечно, были промахи! Птицы то улетали, то погибали. Тогда не было доступа в интернет, книг и профессионалов, которые бы подсказывали, как правильно лечить и ухаживать», — делится коллекционер.

Любители птиц, пусть их на сегодняшний день в городе не так уж и много, стараются объединяться. Так, обмениваться опытом и интересными видами с Сырланом стал школьный учитель физкультуры Гайрат Сайдахматов. После сложного рабочего дня, он также спешит к своей пока небольшой, но звонкой коллекции. Ради съемок нашего сюжета, своих любимчиков Гайрат принес в клетке.

«Это мое хобби! Ради удовольствия, ради души. После работы я успокаиваюсь, смотря на них, слушаю пение. Признаться честно, мое хобби не так дорого обходится. В месяц где-то десять тысяч тенге», — рассказывает Гайрат.

Как говорят птицеводы, на сегодняшний день в Шымкенте проживает около пятисот единомышленников. Если в Казахстане создать организацию и объединить всех заводчиков птиц, это позволит не только сохранить и популяризировать редкие виды, но выступать стране на международных птичьих выставках.