250 видов редких птиц разводит у себя дома житель Шымкента

Разведением редких птиц занимается 32-летний финансист из Шымкента, передает OTYRAR.

Говорит, что пернатые всегда радовали его сердце.

«Мы с папой по базару шли, и я тогда в первый раз увидел попугая. Мне 6 лет, 90-е годы. Там продавали, несколько лавочек было. Отец, когда мне в первый раз купил, и потом началось. До этого мы видели мультфильм «Попугай Кеша». Тогда ассортимента канареек такого не было. Попугаи были, именно волнистые», — говорит Сырлан Ташимбетов, птицевод.

С годами Сырлану удалось купить редкие виды канареек и амадинов. Так стали появляться птичьи семьи. Не для продажи, а для души. Сейчас клетки с пернатыми занимают всё свободное место в доме.

Чтобы только накормить такую большую стаю, уходит почти час. Забота о птицах целиком на Сырлане. Ухаживает он за ними, как за детьми, и периодически отпускает на свободу. А ещё устраивает уроки пения: включает аудиозапись и птицы одна за другой подхватывают звуки, получается целый птичий хор. Репертуар постоянно меняют. Птичий ансамбль – лучшее лекарство от хандры, уверен Сырлан.

В последнее время, по словам мужчины, в Шымкенте стало больше любителей пернатых. Кто-то зарабатывает на них, другие покупают, чтобы себя порадовать.

«Мы хотим достичь мирового уровня. В Турции занимаются именно птицами, в Узбекистане очень развито, у нас в Казахстане нет. Мы хотим тоже поднять Казахстан. У нас тоже есть такие птицы. Канареек разводим, скрещиваем разные породы», — говорит Рашид Режаматов, птицевод.

Дом Сырлана Ташимбетова друзья в шутку называют зоопарком. А еще мужчина любит разводить растения. И пока непонятно, растения для птиц или птицы как украшение растений.