Только в аэропорту Алматы зафиксировано восемь случаев. Такие данные приводит пресс-служба авиакомпании.

25 июля в 18.22 в воздушной гавани Алматы самолет «Эйр Астаны», вылетавший в Усть-Каменогорск, во время разбега столкнулся с птицами. У судна оказался поврежден фюзеляж. Экипаж принял решение прервать взлет на скорости 100 узлов.

Утром того же дня другой борт, прибывший из Пекина, столкнулся со стаей пернатых. Повреждений обнаружено не было.

В 2017 году самолеты «Эйр Астаны» сталкивались с птицами 72 раза. В 10 случаях воздушные суда были попорчены. 19 случаев привели к задержкам вылета..

В компании считают, что в ситуации повинны посевы злаковых вблизи взлетно-посадочной полосы, которые привлекают мелких птиц, насекомых и, как следствие, крупных хищных птиц.