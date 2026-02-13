В Шымкенте вынесен приговор по делу о транснациональной нарколаборатории

Организатор транснациональной нарколаборатории получил 16 лет лишения свободы, передает OTYRAR.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел дело в отношении 18 человек, обвиняемых в создании и участии в транснациональной преступной группы, производстве и сбыте психотропных веществ, отмывании денег и незаконных операциях с криптовалютой.

Как установил суд, в Шымкенте действовала лаборатория по изготовлению психотропных веществ в особо крупном размере, а доходы от их сбыта легализовывались через криптооперации и банковские карты третьих лиц. В преступную схему были вовлечены как участники организованной группы, так и пособники.

«По итогам разбирательства 17 подсудимых признаны виновными. Организатор нарколаборатории приговорен к 16 годам лишения свободы, остальные получили от 2,5 до 11 лет. Двоим осужденным предоставлена отсрочка наказания, один освобожден по амнистии, еще двоим назначен штраф в размере 11 млн тенге. Один подсудимый оправдан за недоказанностью вины», — сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.