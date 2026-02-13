Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкенте вынесен приговор по делу о транснациональной нарколаборатории

В Шымкенте вынесен приговор по делу о транснациональной нарколаборатории

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
55
суд

Организатор транснациональной нарколаборатории получил 16 лет лишения свободы, передает OTYRAR.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел дело в отношении 18 человек, обвиняемых в создании и участии в транснациональной преступной группы, производстве и сбыте психотропных веществ, отмывании денег и незаконных операциях с криптовалютой.

Как установил суд, в Шымкенте действовала лаборатория по изготовлению психотропных веществ в особо крупном размере, а доходы от их сбыта легализовывались через криптооперации и банковские карты третьих лиц. В преступную схему были вовлечены как участники организованной группы, так и пособники.

«По итогам разбирательства 17 подсудимых признаны виновными. Организатор нарколаборатории приговорен к 16 годам лишения свободы, остальные получили от 2,5 до 11 лет. Двоим осужденным предоставлена отсрочка наказания, один освобожден по амнистии, еще двоим назначен штраф в размере 11 млн тенге. Один подсудимый оправдан за недоказанностью вины», — сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.