Шымкентцы могут участвовать в отборе кандидатов на судейские должности

В Казахстане продолжается процесс повышения прозрачности судебной системы, и теперь мнения граждан будут учитываться при отборе кандидатов на судейские должности. Высший судебный совет Республики Казахстан призвал население активно участвовать в этой работе, предоставляя свои отзывы о претендентах, которые подали заявки на участие в конкурсе.

Каждый житель страны, включая жителей Шымкента, может оставить своё мнение о кандидатах на официальном сайте Совета.

Для этого необходимо перейти в специальный раздел «Мнения граждан об участниках конкурса», выбрать дату проведения конкурса — 01.08.2025 — и заполнить форму.

Приём отзывов продлится до 16 сентября текущего года включительно.

Такая возможность позволяет гражданам напрямую участвовать в формировании корпуса судей и тем самым содействовать укреплению доверия к судебной системе.

В Высшем судебном совете подчёркивают, что наряду с мнением общественности тщательно анализируются профессиональные и личностные качества кандидатов.

Кроме того, все претенденты проходят собеседование с членами конкурсной комиссии.

В её состав входят представители адвокатуры, органов прокуратуры, ведущие специалисты юридического сообщества, а также эксперты в области управления персоналом.

Такой комплексный подход направлен на то, чтобы в судейский корпус попадали только наиболее компетентные и порядочные кандидаты.

В Шымкенте, как и в других крупных городах страны, вопрос формирования справедливого и открытого правосудия является особенно актуальным. Жители мегаполиса, сталкивающиеся с необходимостью обращения в суд, заинтересованы в том, чтобы судейские должности занимали честные и квалифицированные специалисты.

Возможность оставить отзыв через цифровую платформу делает участие населения в этом процессе доступным и удобным.

Органы правопорядка и представители юридического сообщества Шымкента поддержали инициативу, отметив, что она поможет создать более прозрачную систему отбора и повысит уровень доверия к судебной власти. Вовлечение общества в такой важный процесс является важным шагом к формированию правового государства.

Высший судебный совет призывает жителей Шымкента и всей страны проявить активность и воспользоваться предоставленной возможностью, так как каждый голос имеет значение в деле формирования независимой и справедливой судебной системы.