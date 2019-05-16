В специализированном административном суде города Шымкент прошел круглый стол по пилотному проекту «Единый реестр административных производств»

В судебную систему вводится ряд новшеств в области применения инновационных технологии и стимулирования цифровизации. Залы суда теперь оснащены современной техникой для производства высококачественных аудио-видео записей, так же все записи и потоки документов в ходе преобразования в онлайн форматы.

По состоянию на 1 апреля текущего года в рамках цифровизации административного производства Министерством внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой запущен пилотный проект «Единый реестр административных производств», предусматривающий документирование и оформление протоколов по нарушению правил дорожного движения с помощью планшетов в электронном формате.

С целью продвижения а так же использования в работе данного пилотного проекта был организован круглый стол председателем А.Бектургановым, с участием судей, начальника и сотрудников управления административной полиции Департамента полиции города Шымкент, а так же начальника полка дорожно-патрульной полиции департамента полиции города Шымкент, в том числе и выездные инспектора на места происшествия по ДТП.

По результатам проведенного мероприятия участники круглого стола пришли к единому решению по вопросам оформления и направлению административных материалов поступивших в суд в электронном формате.