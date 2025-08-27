Конкурс на госдолжности в судах Шымкента

Департамент судебной администрации Республики Казахстан по городу Шымкенту объявляет о проведении внутреннего конкурса на замещение вакантных административных государственных должностей корпуса «С» в своих филиалах.

Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

На конкурс выносятся следующие временно вакантные должности:

Главный специалист — секретарь судебного заседания администратора межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента. Назначение временное — на период отпуска по уходу за ребенком до 01 июня 2027 года. Категория должности — С-R-4, количество — 1 единица.

Главный специалист — секретарь судебного заседания того же суда. Назначение временное — на период декретного отпуска основного работника до 03 сентября 2025 года. Категория — С-R-4, 1 единица.

Главный специалист — секретарь судебного заседания (без указания временного характера). Суд — межрайонный по гражданским делам города Шымкента. Категория — С-R-4, 1 единица.

Главный специалист — секретарь судебного заседания, временно, на период отпуска по уходу за ребенком до 26 марта 2026 года. Категория — С-R-4, 1 единица. Суд — межрайонный по гражданским делам.

Главный специалист — секретарь судебного заседания администратора межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента. Временное назначение до 02 ноября 2027 года (на период отпуска по уходу за ребенком). Категория — С-R-4, 1 единица.

Главный специалист администратора специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента. Назначение временное — на период отпуска основного сотрудника до 01 января 2027 года. Категория — С-R-4, 1 единица.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:

г. Шымкент, ул. Туркестанская, 87,

Контактный телефон: 8 (7252) 99-75-43,

Электронная почта: 730-0201@sud.kz

Срок подачи документов — с 27 по 29 августа 2025 года включительно.

Кандидаты, соответствующие квалификационным требованиям, приглашаются принять участие в отборе.