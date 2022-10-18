Коррупция, наркобизнес, судебная система. О чем еще говорили сенаторы в Шымкентет менять судебную систему

Сенаторы встретились с представителями судебной системы третьего мегаполиса, на повестке дня вопросы уголовной системы и медиации.

Сенаторы просят некоторые статьи пересмотреть и ужесточить, касается это как административных, так и уголовных дел.

Сенатор Владимир Волков считает, что нужно начинать с низов, то есть в правоохранительной системе нужно повышать качество юридического образования. В Казахстане 63 университета, которые готовят юристов, а вот какой результат у выпускников, об этом нужно задуматься, говорит сенатор.

«Сейчас пересматриваются программы учебные. Мы в Алматы провели большое совещание, где потребовали это направление пересмотреть. Уже обновили базу на которой должны обучатся студенты. Вот сейчас, мы приехали в Шымкент, тут тоже прибыли генералы и заместители первых руководителей, работа даст хороший результат», — говорит Владимир Волков, сенатор.

Давно в Казахстане говорят о том, что судебную систему нужно реформировать. Для этого в стране начали судей разгружать, уже работают специальные механизмы, судебная система очищается, уверяют народные избранники.

«Мы будем пересматривать построение уголовного кодекса, основная борьба должна быть с коррупцией, наркобизнесом и так далее. Результаты уже есть, да не видны сразу, но есть», — говорит Владимир Волков, сенатор.

Кстати о наркобизнесе, ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о масштабной проблеме — глобальном распространении синтетических наркотиков в стране и об увеличении числа синтетических наркоманов среди молодежи. Глава государства заявил, что борьба с наркобизнесом должна стать общенациональной и поручил выработать эффективные механизмы борьбы.

Сенаторы встретились с представителями медиации в Шымкенте, выслушали проблемные вопросы, после чего делегаты посетили центр оперативного управления, где гостям представили систему работы камер видеонаблюдения, то есть в режиме онлайн можно даже посмотреть как ведут допросы.

Делегация пробудет в Шымкенте два дня, после чего проблемные вопросы будут обсуждать уже на уровне правительства.