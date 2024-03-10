Строгость приговора не зависит от пола судьи

А вы знаете, что 10 марта – это не только воскресенье, но и Международный день женщин-судей? В этом году мир будет отмечать его уже в третий раз.

Эта дата появилась с подачи ООН в знак признания вклада женщин-судей во всем мире и является частью глобальных усилий по обеспечению гендерного равенства и решению проблем добропорядочности судей, связанных с гендерной проблемой. Этот день направлен на включение вопросов представительства женщин в судебные системы.

Сколько женщин работает в наших судах?

Свежий ответ на этот вопрос есть на сайте Акорды.

2 февраля 2024 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, который доложил об итогах деятельности руководимого ведомства за 2023 год, состоянии судейского корпуса страны и планах на предстоящий период.

Так, в частности, по словам Дениса Шиппа, в гендерном разрезе число женщин-судей в Казахстане превышает число мужчин на 172 человека! Средний возраст судей составляет 46 лет, при этом средний судейский стаж – 13 лет.

Президенту была представлена информация об усилении роли института формирования кадрового резерва на судейские должности в связи с внедрением элементов избрания на должности председателей районных судов.

В настоящее время в Казахстане продолжается работа по законодательному внедрению механизма проверки судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судья допустил грубое нарушение законности.

В завершение встречи Глава государства поручил Денису Шиппу продолжать работу по эффективной реализации реформ, направленных на усиление независимости судей и их качественного отбора.

Есть более детальная статистика по этой теме в документе «Об утверждении доклада о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (это постановление Правительства РК №851 от 3 октября 2023 года). В нем сказано, что «…48,4% судей Верховного суда Республики Казахстан составляют женщины (30 судей-женщин). В областных судах республики из 449 судей женщины-судьи составляют 45,7 % (205 судьи-женщины). В районных судах отправляют правосудие 1 019 женщин-судей (54,7 %)».

Если конкретно про Шымкент, то мне удалось раздобыть следующие сведения.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г. Шымкента работают три судьи-женщины. Это Феруза Анаркуловна Балтаева, Айгул Максатбековна Рустемова и Кулсара Елтаевна Рахметуллина.

В специализированном уголовном суде г. Шымкента в настоящее время судей-женщин нет. Так мне ответили.

В межрайонном суде по административным правонарушениям г. Шымкента работают одна женщина-судья и 9 женщин-судебных специалистов.

В уголовном суде г. Шымкента работают пять судей-женщин.

В гражданском суде г. Шымкента работают 19 женщин-судей.

Всем им – наши поздравления с праздником!

Кто может стать судьей?

Если во многих странах мира женщины десятилетиями добивались признания их равных прав с мужчинами, в том числе правом заниматься юриспруденцией, адвокатской деятельностью, быть нотариусами, судьями, то у нас этими правами мы наделены с рождения. Мы даже не замечаем этого, воспринимаем как само собой разумеющееся. В данном случае «мы» – это гражданки постсоветских государств.

Согласно ст. 29 Конституционного закона РК №132-II от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 года) судьей районного суда может быть назначен гражданин Казахстана, достигший 30 лет; имеющий высшее юридическое образование, высокие морально-нравственные качества, безупречную репутацию и стаж работы в юридической профессии не менее пяти лет; сдавший квалификационный экзамен (лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в Академии правосудия при Верховном суде, освобождается от сдачи экзамена в течение четырех лет со дня окончания обучения); прошедший медицинское освидетельствование и подтвердивший отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи. Еще из требований – успешно прошедший оплачиваемую стажировку в суде с отрывом от основного места работы и получивший положительное заключение пленарного заседания суда по итогам стажировки (лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в Академии правосудия при Верховном суде, освобождается от прохождения стажировки в течение четырех лет со дня окончания обучения). Еще надо пройти обследование на полиграфе.

Как видите, ни слова о половой принадлежности.

А кто не может быть судьей?

О, здесь тоже есть четкие указания. Судьей не может быть лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий госслужбу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий госслужбу.

Не может быть судьей лицо, на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание; в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка был вынесен обвинительный приговор суда, или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании п. 3), 4), 9), 10) и 12) ч. 1 ст. 35 или ст. 36 УПК РК; ранее судимое; освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления на основании п. 3), 4), 9), 10) и 12) ч. 1 ст. 35 или ст. 36 УПК РК; уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, спецгосорганов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК и т.д.

Зачем женщина нужна в суде?

По мнению международников, появление в судах женщин-судей стало позитивным шагом в направлении того, чтобы судебные органы воспринимались как более прозрачные, инклюзивные и представляющие людей, на жизнь которых они влияют.

Проще говоря, раз женщина в суде, значит, надежды на справедливость судебного решения у народа больше.

По мнению обывателей, женщина-судья менее подвержена коррупции, принимает более взвешенные решения, более милосердна и человечна.

Случай из практики

Судьи – суперзанятые люди. Взять у действующего судьи интервью – дело не одного дня: пока спишешься-созвонишься, пока проверят твои документы, пока судья получит разрешение у своего вышестоящего начальства…

К счастью, есть судьи в отставке, которые, находясь на заслуженном отдыхе, могут по твоей просьбе поделиться воспоминаниями из своей практики.

С одной из южноказахстанских судей – Людмилой Константиновной Стаценко – я знакома лично. Наши линии жизни пересеклись в самом лучшем книжном магазине Шымкента, потом мы обменялись адресами букинистических лавок города, салонов красоты и пошло-поехало…

В судебной системе Людмила Стаценко проработала без малого 17 лет. В суде первой инстанции рассматривала уголовные, гражданские, административные дела и различные материалы. Работала в мужском коллективе профессиональных судей. Коллектив был дружный. Ей как новичку помогали советами и юридической литературой.

Я спросила Людмилу Константиновну, какое из дел судебной практики запомнилось ей больше всего?

«Есть такое. Дело о направлении двух несовершеннолетних девочек-подростков в специальную школу для детей с девиантным поведением, – сказала Людмила Константиновна. – Материал к нам в суд поступил из комиссии по делам несовершеннолетних. Из него следовало, что эти девочки находились в доме сутенерши в поселке Карабулак Сайрамского района тогда еще Южно-Казахстанской области. Сами девочки были уроженками города Кентау.

…Помню, как в зале судебного заседания стояли два угловатых, худеньких подростка, еще ребенка – Аня и Галина (имена изменены). В ходе процесса выяснилось, что обе девочки из неблагополучных семей. У Ани оба родителя были пьющие, а у Галины – постоянно скандалили. Поэтому дети были предоставлены сами себе.

Этим обстоятельством не преминула воспользоваться взрослая сутенерша. Она заманила их в притон, который самостоятельно девочки покинуть не могли. Через несколько месяцев Галина попросила разрешения навестить родных и отвезти ее в Кентау. Поздно вечером сутенерша привезла ее к дому, где якобы жила Галина. Задумав навсегда покинуть притон, Галина указала дом на окраине города, зашла в подъезд и под покровом темноты стала пробираться из подъезда в подъезд. Таким образом, она скрылась от своей охраны. Вышла на связь со знакомыми, кому доверяла… Так дело дошло до комиссии по делам несовершеннолетних.

На судебном заседании девочки рассказали, каким извращениям они подвергались от взрослых мужчин.

Прокурор, участвовавший в деле, слушая этих подростков, по сути, детей, попросил объявить перерыв. Настолько он был взволнован и шокирован услышанным.

Конечно, девочек оставлять без надзора было невозможно. Постановлением суда они были направлены в спецшколу.

Вскоре после этого я рассматривала уголовное дело по убийству, в котором в качестве обвиняемой проходила мать Галины – Алла (имя изменено). Так вот, эта Алла топором изрубила своего мужа, который препятствовал ее разгульной жизни.

Через некоторое время я рассматривала уголовное дело в отношении уже бабушки Галины, которая тоже оказалась причастна к убийству человека.

…Все идет из семьи. Как говорится, «от осинки не родятся апельсинки», и Галина не смогла изменить свою жизнь. У нее не было ни поддержки, ни опоры. При таких обстоятельствах она была обречена».

По суду или по справедливости?

А еще я расспросила Людмилу Константиновну о вечной и неистребимой жажде людей на справедливость. Приходилось ли ей сталкиваться с этим?

«Разумеется, да, – ответила она. – Расскажу такой случай. Рассматривалось дело о привлечении лица к уголовной ответственности за посев и выращивание наркосодержащего средства – конопли.

Обвиняемый Петр (имя изменено) на судебном заседании свою вину в содеянном не признал, хотя в деле имелось написанное им лично заявление о признании вины и чистосердечном раскаянии.

На вопрос суда, почему ранее он признавал свою вину, Петр промолчал. А также не ответил на вопрос о применении к нему насилия со стороны следствия. Только настаивал на своей невиновности.

Изучив материалы дела, я обнаружила, что в нем были допущены процессуальные нарушения, и немало. Рассмотрение было отложено.

Через некоторое время ко мне на прием зашла знакомая женщина, работавшая на госслужбе. Замечу, что в тот период на прием к судье, предварительно записавшись, мог попасть любой гражданин. Она попросила меня принять и выслушать ее мужа, участкового инспектора.

Так вот, инспектор пояснил, что он работает участковым в поселке, где родился Петр. Петр – коренной житель, его родители тоже местные, были уважаемыми людьми в селе, однако рано умерли. Петр остался один, образования не получил, а чтобы как-то выжить, выполнял любую работу. Не просил за свой труд высокую цену. В селе его уважали и жалели. Семью он создать не сумел.

Так вот, участковый сказал: жители точно уверены, что Петр не занимался выращиванием конопли, его оклеветали. Сельчане направили его в суд сообщить об этом. Сам он тоже считает обвиняемого непричастным к этому делу.

Затем этот участковый достал из куртки прозрачный целлофановый пакет, почти до половины наполненный мелкими купюрами и монетами. Он пояснил, что деньги собрали жители села – кто сколько мог. А его старики просили поехать в суд и просить, чтобы Петра отпустили.

Конечно, я тут же приказала участковому покинуть кабинет, деньги вернуть сельчанам и объяснить им, что суд рассмотрит дело всесторонне и объективно.

Я доложила вышестоящей инстанции об обстоятельствах дела, настроениях и просьбе сельчан. Меня выслушали. Как итог – суд, учитывая, что Петр ранее не был судим, его положительную характеристику, допущенные процессуальные нарушения, счел возможным назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Вот такой случай был в моей судебной практике.

Справедливость – вот чего нам не хватает в настоящее время.

Жители села, не искушенные праздной жизнью, «шальными» деньгами, отнеслись с уважением и доверием к органам власти и искали там защиту. Однако до конца не веря, что невиновного человека не посадят, преподнесли такую необыкновенную «взятку», в сборе которой участвовало все село…»

…Женщины-судьи. Для нас это привычное дело. Сколько фильмов и сериалов посвящено этой теме!

Возможно, они действительно особенные. Во всяком случае, тот факт, что им приходится выносить вердикты, влияющие на всю дальнейшую судьбу человека, делает выполнение их профессионального долга особенно значимым. По сути, они несут культуру законности.

Фарида Шарафутдинова