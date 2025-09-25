Шымкентские школьники получили памятки по дорожной безопасности

Сотрудники полка патрульной полиции города Шымкента продолжают проводить профилактическую работу, направленную на воспитание у подрастающего поколения правильного и ответственного отношения к правилам дорожного движения.

В рамках этой деятельности один из инспекторов посетил гимназию «Төржан», где организовал тематическое занятие для младших школьников.

Основная цель встречи заключалась в том, чтобы привить детям навыки безопасного поведения на дороге, сформировать культуру участия в дорожном движении и снизить риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Мероприятие прошло в форме акции «Безопасная дорога» и было ориентировано на учеников 1–2 классов.

Для ребят подготовили доступную и наглядную информацию о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части. Полицейский подробно объяснил, что пересекать дорогу необходимо исключительно по пешеходному переходу, внимательно следя за сигналами светофора и движением автомобилей.

Особый акцент был сделан на том, что категорически нельзя выбегать перед транспортом или неожиданно пересекать дорогу позади машин, так как это может привести к трагическим последствиям.

Чтобы закрепить полученные знания и сделать урок более интересным, для детей провели интерактивную беседу в формате вопросов и ответов.

Школьники активно участвовали в обсуждении, задавали уточняющие вопросы и делились своим опытом.

Такой подход позволил не только повысить уровень их знаний, но и сформировать личную ответственность за соблюдение правил безопасности.

В завершение встречи учащимся вручили специальные памятки по дорожной безопасности.

Эти красочные материалы содержат основные правила поведения пешеходов, напоминания о внимательности и осторожности на дороге, а также советы, которые легко применять в повседневной жизни.

Подобные мероприятия имеют особое значение, ведь именно в младшем возрасте у детей формируются привычки и жизненные ориентиры.

Регулярные акции, проводимые полком патрульной полиции Шымкента, способствуют укреплению дисциплины на дорогах и создают условия для снижения числа происшествий с участием несовершеннолетних.

Главная задача стражей порядка — обеспечить сохранность жизни и здоровья юных участников дорожного движения, а также воспитать у них сознательное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.